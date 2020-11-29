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«Они б меня в психушку запихнули»: Харитонова о Цивине и Дрожжиной 

Ирина Лебедева 1 час назад
В связи с громким делом с наследством Алексея Баталова, всплывает все больше историй, связанных с супружеской парой Цивин-Дрожжина.
Оказывается, в свое время они предлагали помощь в переоформлении квартиры и наследнице актрисы Светланы Харитоновой.
Та после смерти матери очень бедствовала, но зато являлась обладательницей хорошего жилья на Фрунзенской набережной. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Они мне позвонили на домашний телефон, сказали, что были знакомы с мамой, сказали, что хотят помочь», — рассказывает женщина в эфире передачи «Новые русские сенсации» на НТВ.

По словам Ольги, супруги накупили ей еды, пообещали помочь с оформлением инвалидности, отвести в салон красоты. Но при этом просили оформить генеральную доверенность на продажу квартиры.
Как вспоминает Ольга, у пары все время были какие-то разговоры о квартирах и долях в них. В последний момент Харитонова побоялась с ними связываться, потянула время, а сама продала квартиру без их помощи.
Когда Цивин узнал о сделке, он обругал Ольгу матом.

«Цивин сказал: «Эта женщина — … неблагодарная, мы ей сделали столько добра». Меня это совершенно поразило! Такой страшный цинизм», — сказала она.

Сейчас Ольга Харитонова живет небольшой квартирке на окраине столицы и очень рада, что в свое время не стала иметь дело с Цивиным и Дрожжиной.

«Куда бы они меня дели, я не представляю. Другого варианта или расклада, кроме, как чтоб они меня в психушку запихнули, я не вижу», — утверждает пожилая женщина.

Как ранее писал «Рамблер», адвокат, представляющий интересы вдовы известного советского актёра Алексея Баталова Гитаны Леонтенко, отметил, что Цивин и Дрожжина продолжают играть свою роль, пытаясь завладеть имуществом семьи актёра.
Вдова Баталова, по его словам, не помнит, как подписывала документ о передаче прав на квартиру Дрожжиной.
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Шоу-бизнес , Видео
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