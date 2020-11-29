Госпитализирован Абдулла из «Белого солнца пустыни»

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Кахи Кавсадзе, грузинский актер, снявшийся во многих популярных кинолентах, но изначально полюбившийся публике в роли Абдуллы из «Белого солнца пустыни», госпитализирован с коронавирусом.

"Всей семьей заразились COVID-19, все хорошо, без осложнений. Все поддается контролю, нет ничего чрезвычайного», сказал он. Об этом журналистам рассказал его брат, Имери Кавсадзе, сообщают news.ru

Родные Кахи лечатся амбулаторно, но 85-летнего актера госпитализировали в силу почтенного возраста и ранее перенесенных заболеваний.

Кахи Кавсадзе — советский и грузинский актер театра и кино. Известен по таким фильмам как "Белое солнце пустыни", "Переполох", "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Житие Дон Кихота и Санчо", "Ковчег", "Золотой теленок".

Как ранее писал «Рамблер», Александр Ширвиндт госпитализирован вместе с женой Натальей в 52-ю, «ковидную» больницу столицы.

Режиссёр признался, что сохранить оптимизм в больнице ему помогает творчество — он пишет короткие юмористические стихотворения.