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Абдулла из «Белого солнца пустыни» госпитализирован с ковидом 

Ирина Лебедева 1 час назад
Госпитализирован Абдулла из «Белого солнца пустыни»
Фото: РИА Новости
Кахи Кавсадзе, грузинский актер, снявшийся во многих популярных кинолентах, но изначально полюбившийся публике в роли Абдуллы из «Белого солнца пустыни», госпитализирован с коронавирусом.
Об этом журналистам рассказал его брат, Имери Кавсадзе, сообщают news.ru

"Всей семьей заразились COVID-19, все хорошо, без осложнений. Все поддается контролю, нет ничего чрезвычайного», сказал он.

Родные Кахи лечатся амбулаторно, но 85-летнего актера госпитализировали в силу почтенного возраста и ранее перенесенных заболеваний.
Кахи Кавсадзе — советский и грузинский актер театра и кино. Известен по таким фильмам как "Белое солнце пустыни", "Переполох", "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Житие Дон Кихота и Санчо", "Ковчег", "Золотой теленок".
Как ранее писал «Рамблер», Александр Ширвиндт госпитализирован вместе с женой Натальей в 52-ю, «ковидную» больницу столицы.
Режиссёр признался, что сохранить оптимизм в больнице ему помогает творчество — он пишет короткие юмористические стихотворения.
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