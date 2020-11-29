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Караулова рассказала, как поступила, застав друга с любовницей 

Ирина Лебедева 30 минут назад
Караулова рассказала, как застала друга с любовницей
Фото: Instagram
На шоу Лауры Джугелии Юлианна Караулова рассказала трагикомическую историю о том, как застукала своего мужчину с любовницей. Об этом рассказали 7days.ru.

«Я зашла в квартиру с подружкой. Открываю дверь, захожу в квартиру, вижу женскую обувь, сумку. Слышу, что в душе течет вода, хотя понимаю, что он на работе…», — вспоминает певица.

Юлианна тут же поняла, кто это может быть. Незадолго до этого дня она случайно увидела в компьютере переписку ее друга с девушкой.
Тогда он объяснил, что это просто легкая интрижка по работе.

«И тут я понимаю, что эта «интрижка» моется в моем душе», — улыбается Караулова.

Пикантность ситуации добавило то, что Юлианна оказалась знакома с незваной гостьей. Та была журналисткой и как-то брала у нее интервью.
Как оказалось, бойфренд Юлианны убедил новую пассию в том, что он уже расстался с Карауловой.
В итоге девушка расплакалась, а Юлианна пожалела и ее, и себя — ведь мужчина обманывал их обоих.
Караулова даже предложила довезти рыдающую гостью до дома, но та вежливо отказалась.
Бойфренду было от дома отказано, а с той девушкой Караулова периодически пересекается на различных мероприятиях — как ни в чем не бывало.
Как ранее писал «Рамблер», певица Юлианна Караулова рассказала о конфликте с известной исполнительницей и ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой. Она также назвала причину ссоры и её последствия.
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