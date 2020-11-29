«Она уходит из этого мира»: друг испугался за Отиеву

Джазовая исполнительница Ирина Отиева, судьба которой в последние годы складывалась и так достаточно непросто, сейчас находится в тяжелой ситуации.

По информации СМИ, от нее ушел человек, которого она очень любила. Это ее бывший студент; мужчина моложе певицы на 27 лет.

Причины расставания не озвучиваются, но оно крайне негативно сказалось на психике Отиевой.

Она никого не хочет видеть, закрылась в своей квартире, и никого к себе не пускает. Очень вероятно, что к ней вернулась и алкогольная зависимость.

Ее хороший знакомый, стилист Джордж Ровалс, в эфире телепрограммы «Ты не поверишь» на канале НТВ рассказал, что дела обстоят - серьезнее некуда.

«Было время, когда я взламывал ее квартиру, с десятого этажа через балкон спускался. Она уходит из этого мира, она не хочет ничего. Если ей не помочь, это может закончиться плачевно. У нее депрессия, она покончить хотела», - приводит горькие слова Ровалса «Комсомольская Правда».

Сейчас у 62-летней Отиевой нет работы, нет здоровья и разрушена личная жизнь.

Как ранее писал «Рамблер»,в 1980-е и 1990-е Ирина Отиева активно гастролировала, пела в джаз-ансамблях Игоря Бриля и Олега Лундстрема, соперничала с Ларисой Долиной и выступала на «Песне года».