Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Предали, обманули, подло и низко»: у Бони личная трагедия 

Ирина Лебедева 47 минут назад
«Предали, обманули, подло и низко»: у Бони личная трагедия
Фото: РИА Новости
Виктория Боня праздновать свой день рождения улетела в Дубаи. Солнце, море. Пляж, шикарный отель — что еще нужно для счастливого праздника!
Однако переход на пятый десяток — а звезде исполнился 41 год — Виктории дался нелегко.
Судя по всему, ее обманул какой-то близкий человек. Обида зашкалила — и Боня написала гневный пост.

«Ненавижу лживых людей! Ненавижу двуличных! Ненавижу тебя! Первый человек на свете, к которому у меня пропало все уважение! — сообщила девушка в микроблоге.

Фолловеры удивились, поскольку ранее таких эмоциональных выбросов Виктория себе публично не позволяла. Начались расспросы.
Но имени своего обидчика Боня называть не стала, понятно лишь, что он — мужского пола.

«Предали, обманули, поступили подло и низко», — уточнила ситуацию именинница.

Как ранее писал «Рамблер», телеведущая и бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Боня вызвала врачей сразу после того, как отметила 41-летие в Дубае. Она сообщила об этом в соцсети Instagram в разделе Stories..
Видео дня. Заммэра Новоуральска случайно застрелили на охоте
Комментарии 3
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Беспорядки на акции протеста во Франции попали на видео
00:53
Беспорядки на акции протеста во Франции попали на видео
В мире Происшествия
Инспектор ГИБДД ударил задержанную девушку ногой и попал на видео
00:59
Инспектор ГИБДД ударил задержанную девушку ногой и попал на видео
Происшествия
Четверной тулуп 12-летней ученицы Тутберидзе показали на видео
00:05
Четверной тулуп 12-летней ученицы Тутберидзе показали на видео
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
00:50
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
Происшествия
Машина протаранила пешехода в Северодвинске и попала на видео
00:22
Машина протаранила пешехода в Северодвинске и попала на видео
Происшествия
Машина с полицейскими на огромной скорости влетела в КамАЗ и попала на видео
00:14
Машина с полицейскими на огромной скорости влетела в КамАЗ и попала на видео
Происшествия
Трюк стюардессы в проходе самолета попал на видео
00:16
Трюк стюардессы в проходе самолета попал на видео
В мире
Могила Диего Марадоны попала на видео
02:26
Могила Диего Марадоны попала на видео
Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео
00:26
Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео
Шоу-бизнес
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за виски и попал на видео
02:32
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за виски и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение