«Предали, обманули, подло и низко»: у Бони личная трагедия 

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Виктория Боня праздновать свой день рождения улетела в Дубаи. Солнце, море. Пляж, шикарный отель — что еще нужно для счастливого праздника!

Однако переход на пятый десяток — а звезде исполнился 41 год — Виктории дался нелегко.

Судя по всему, ее обманул какой-то близкий человек. Обида зашкалила — и Боня написала гневный пост.

«Ненавижу лживых людей! Ненавижу двуличных! Ненавижу тебя! Первый человек на свете, к которому у меня пропало все уважение! — сообщила девушка в микроблоге.

Фолловеры удивились, поскольку ранее таких эмоциональных выбросов Виктория себе публично не позволяла. Начались расспросы.

Но имени своего обидчика Боня называть не стала, понятно лишь, что он — мужского пола.

«Предали, обманули, поступили подло и низко», — уточнила ситуацию именинница.