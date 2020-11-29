Слепаков объяснил пользу алкоголя 

Сейчас очень многие представители шоу-бизнеса жалуются на резкое снижение, а то и вовсе отсутствие доходов, и хотят сменить и сферу деятельности, и место проживания.

Семен Слепаков же рассказал в интервью Дмитрию Быкову на YouTube-канале ЖЗЛ, что любимую работу оставлять не планирует, а также и родные места покидать не будет.

«В Москве я освоился, она мне больше родная, чем Пятигорск. А за границей все чужое, в Израиле еще более или менее мне нравится находиться», — приводит его слова СтарХит.

Юморист очень много работает, а отдыхать любит в хорошей компании. Он не против спиртных напитков, однако с алкоголем у него проблем нет.

Семен пояснил, что может выпить с друзьями, когда всем хорошо и весело.

«Когда пью из меня не вылезает такое говно, которое всем доказывает что-то, бьет по мордам. Я, максимум, могу весело хулиганить», — смеется шоумен.

Как ранее сообщал «Рамблер», после «слива» в сети видеоролика с Дзюбой на звезду футбола посыпались нападки и даже были применены санкции. Его сняли с ноябрьских сборов сборной России.

Семен Слепаков осудил тех, кто критикует футболиста, и поддержал спортсмена стихотворением.