Избитый Прилучный помирился с Муцениеце 

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Как выяснили журналисты, после неприятного инцидента с избиением Прилучный первым делом позвонил своей бывшей жене.

Павел сообщил Агате о том, что с ним все в порядке, и попросил аккуратно поговорить с детьми.

Актер понимал, что эта история рано или поздно все равно будет обсуждаться в СМИ и социальных сетях, и решил опередить события, — рассказывает Экспресс Газета

Сейчас Прилучный лежит в платной палате травматологии одной из московских больниц.

Как отмечалось в передаче «Ты не поверишь» на телеканале НТВ, стоимость пребывания и лечения — 15 тысяч рублей в сутки, питание Павел оплачивает отдельно. Травмы актера оказались достаточно серьезными.

Как ранее писал «Рамблер», Прилучный был госпитализирован в одну из московских больниц 21 ноября, врачам он сказал, что упал на асфальт в Калининграде.

Друг артиста рассказал, что Прилучный участвовал в драке, сам актер уточнил, что обстоятельства инцидента выясняет полиция.