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Избитый Прилучный помирился с Муцениеце 

Ирина Лебедева 50 минут назад
Избитый Прилучный помирился с Муцениеце
Фото: Instagram
Как выяснили журналисты, после неприятного инцидента с избиением Прилучный первым делом позвонил своей бывшей жене.
Павел сообщил Агате о том, что с ним все в порядке, и попросил аккуратно поговорить с детьми.
Актер понимал, что эта история рано или поздно все равно будет обсуждаться в СМИ и социальных сетях, и решил опередить события, — рассказывает Экспресс Газета
Сейчас Прилучный лежит в платной палате травматологии одной из московских больниц.
Как отмечалось в передаче «Ты не поверишь» на телеканале НТВ, стоимость пребывания и лечения — 15 тысяч рублей в сутки, питание Павел оплачивает отдельно. Травмы актера оказались достаточно серьезными.
Как ранее писал «Рамблер», Прилучный был госпитализирован в одну из московских больниц 21 ноября, врачам он сказал, что упал на асфальт в Калининграде.
Друг артиста рассказал, что Прилучный участвовал в драке, сам актер уточнил, что обстоятельства инцидента выясняет полиция.
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