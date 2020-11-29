Королёва радикально сменила имидж

Певица Наташа Королёва, чьи проблемы в браке с Сергеем Глушко активно обсуждает общественность, решила преобразиться до неузнаваемости.

Артистка предстала в неожиданном образе: с белокурыми афролоконами ниже пояса. Королёва поделилась с подписчиками видеозаписью процесса преображения. Пока мастер «колдовала» над причёской знаменитой клиентки, певица примеряла локоны разных цветов.

Цвет борща! Сделать такой «хаер» длинный в такой цвет… — раздумывала звезда.

Планы Королёвой на выходной день не ограничились бьюти-процедурами. В ночь на воскресенье, 29 ноября, артистка выложила несколько сториз с вечеринки, на которой она с подругами «отрывается» в караоке. На записях видно, что звезда находится в прекрасном расположении духа и наслаждается своим новым образом.

Психанула! Очень хороший способ кардинально преобразиться без вреда для своих волос, — написала Королёва в Instagram.

Поклонники отметили, что с новой причёской артистка стала удивительно похожа на своего супруга.

Похожа на мужа. Так специально задумали или нечаянно получилось? — поинтересовалась одна из подписчиц.

Ранее сообщалось, что Тарзан изменил Королёвой с актрисой Анастасией Шульженко. Об этом рассказывала и сама Королёва, которая после возвращения из отпуска обнаружила дома пропажу драгоценностей на 5 млн рублей. Глушко после этого признался, что приводил туда неких женщин, которые его обокрали.

Как писал NEWS.ru, полицейские задержали вымогательниц, полтора месяца требовавших 2 млн рублей у шоумена и стриптизёра Сергея Глушко (Тарзана). Шантажистками, которые грозились обнародовать компроментирующие его материалы, оказались безработные 49-летняя Антонина С. и 21-летняя Екатерина К. Первая ещё и не имеет регистрации по месту жительства.