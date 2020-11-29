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Боня вызвала скорую помощь сразу после дня рождения 

Вечерняя Москва и ещё 1 58 минут назад
Боне пришлось вызвать скорую сразу после дня рождения
Фото: youtube.com/Super
Телеведущая и бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Боня вызвала врачей сразу после того, как отметила 41-летие в Дубае. Она сообщила об этом в соцсети Instagram в разделе Stories.

— Короче, день рождения закончился доктором и скорой помощью. Вот как же так бывает? Вот я рассказываю: 41 год исполнился и все — сразу доктора вызываем. Сейчас будут делать укол, — отметила знаменитость.

Потом она рассказала, что мучилась от болей, и показала, как врач набрал лекарство в шприц, чтобы сделать ей укол.
Также Боня уточнила, что у нее межреберная невралгия, и добавила, что боли уже закончились.
Ранее Боня предположила, почему ее ненавидит Собчак. По ее словам, многие приятельницы Собчак пытались у нее узнать причину неприязни, но та им не ответила.
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Шоу-бизнес , Дом 2 , Соцсети , Дубай , ОАЭ
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