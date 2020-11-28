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Бузова не захотела встретиться с больным Моисеевым 

Ирина Лебедева 22 минуты назад
Бузова не захотела встретиться с больным Моисеевым
Фото: РИА Новости
Сергей Горох, директор Бориса Моисеева, огорчен, что певица отменила встречу с его патроном, сославшись на срочные дела. Об этом рассказала Экспресс Газета.
По словам Сергея, Моисеев мечтает наконец выйти на сцену после долгого перерыва. И спеть свою знаменитую «Голубую луну» с Ольгой Бузовой и Николаем Трубачом.
Певец предполагает, что это могло бы осуществиться на новогоднем «Голубом огоньке».

«Честно говоря, все поклонники Бориса и Ольги очень ждут, чтобы эта идея сбылась под Новый год. Это будет большим подарком. Мы этого тоже желаем!» — заявил Сергей Горох.

Как ранее писал «Рамблер», интернет-пользователи давно обсуждают состояние Бориса Моисеева.
Артисту 66 лет, он давно не выступает из-за последствий инсульта.
Тем не менее, информация о плачевном здоровье артиста то и дело появляется в Сети.
Якобы он прикован к постели, страшно болен, брошен друзьями и близкими, оказался на грани нищеты и так далее.
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