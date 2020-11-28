Бузова не захотела встретиться с больным Моисеевым 

Сергей Горох, директор Бориса Моисеева, огорчен, что певица отменила встречу с его патроном, сославшись на срочные дела. Об этом рассказала Экспресс Газета.

По словам Сергея, Моисеев мечтает наконец выйти на сцену после долгого перерыва. И спеть свою знаменитую «Голубую луну» с Ольгой Бузовой и Николаем Трубачом.

Певец предполагает, что это могло бы осуществиться на новогоднем «Голубом огоньке».

«Честно говоря, все поклонники Бориса и Ольги очень ждут, чтобы эта идея сбылась под Новый год. Это будет большим подарком. Мы этого тоже желаем!» — заявил Сергей Горох.

Как ранее писал «Рамблер», интернет-пользователи давно обсуждают состояние Бориса Моисеева.

Артисту 66 лет, он давно не выступает из-за последствий инсульта.

Тем не менее, информация о плачевном здоровье артиста то и дело появляется в Сети.

Якобы он прикован к постели, страшно болен, брошен друзьями и близкими, оказался на грани нищеты и так далее.