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Пригожин: «У многих людей совести нет разобраться» 

Ирина Лебедева 52 минуты назад
Пригожин: «У многих людей совести нет разобраться»
Фото: РИА Новости
Иосиф Пригожин считает, что в российском шоу-бизнесе сейчас ситуация хуже, нежели была в 90-е годы.
Тогда все считали, что впереди — новая жизнь и границы открывались, а сейчас — наоборот, все закрывается и перспективы на ближайшие годы непонятны.
Продюсер рассказал, что в индустрии развлечений в России уже сейчас 600 тысяч безработных, и эта цифра увеличивается. Этим людям придется искать себе место в условиях нынешней реальности.

«У людей, у зрителей есть полное ощущение, что если артист — звезда, если он ездит на Rolls-Royce, значит, у него все хорошо. Вы знаете, все это временные печенюшки. Понимаете? А все течет и все меняется. Поэтому я, естественно считаю неправильным, когда кто-то пытается кого-то в чем-то упрекнуть», — цитирует Пригожина 5 Канал.

Супруг Валерии назвал себя «рупором индустрии».
Он напомнил, что селебрити содержат целый штат обслуживающего персонала и артистов второго плана. И всей этой команде нужно платить зарплату.

«Можно назвать это заводом, предприятием. А у многих людей совести нет разобраться. Никто ж не считает, все поверхностные, и думают, что вот, Иосиф тут от жира бесится, Иосиф про отрасль сказал!..»

Как ранее писал «Рамблер», музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что они с супругой, певицей Валерией, уже перестали строить какие-то планы и стараются жить настоящим моментом, исходя из сложившихся обстоятельств.
Также он сообщил, что они вынуждены возвращать деньги за запланированные ранее новогодние мероприятия.
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Шоу-бизнес
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