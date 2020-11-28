Адвокат Дакоты займется делом о сливе данных певицы

Рита Дакота рассказала, что одна из ее соседок распространила в интернете ее домашний адрес.

Фото: Instagram Instagram

После этого певице стали поступать сообщения с угрозами. Какие-то личности собрались прийти к ней домой

Рита заскринила посты и обратилась к адвокату.

Жанна Маргулис сообщила что эта ситуация возникла из-за незаконных поступков соседей. Следовательно, им и нести ответ.

Рита будет подавать в суд.

«Ситуация странная, более того, возникла на ровном месте с подачи соседей. На повестке дня вопрос о первоисточнике, то есть, кто впервые распространил информацию посредством мессенджера третьим лицам. Будем разбираться», - приводит слова Маргулис teleprogramma.pro.

Как ранее писал «Рамблер», Рита Дакота заявила в своем инстаграме, что «мир продюсеров и медиа-магнатов ушел в прошлое».