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Адвокат Дакоты займется делом о сливе данных певицы

Ирина Лебедева
33 минуты назад
Рита Дакота рассказала, что одна из ее соседок распространила в интернете ее домашний адрес.
Адвокат Дакоты займется делом о сливе данных певицы
Фото: InstagramInstagram
После этого певице стали поступать сообщения с угрозами. Какие-то личности собрались прийти к ней домой
Рита заскринила посты и обратилась к адвокату.
Жанна Маргулис сообщила что эта ситуация возникла из-за незаконных поступков соседей. Следовательно, им и нести ответ.
Рита будет подавать в суд.
«Ситуация странная, более того, возникла на ровном месте с подачи соседей. На повестке дня вопрос о первоисточнике, то есть, кто впервые распространил информацию посредством мессенджера третьим лицам. Будем разбираться», - приводит слова Маргулис teleprogramma.pro.
Как ранее писал «Рамблер», Рита Дакота заявила в своем инстаграме, что «мир продюсеров и медиа-магнатов ушел в прошлое».
Артистка призывает артистов последовать за ней и делать музыку самостоятельно, не впадать в зависимость от третьих лиц.
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