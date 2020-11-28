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Сила воли и спортивная закалка спасли Бузову от гибели 

Ирина Лебедева 39 минут назад
Бузова чудом избежала смерти
Фото: Instagram
Проект «Ледниковый период» дается Ольге Бузовой очень непросто.
Не успела телеведущая отойти от последствий неудачного падения, как с ней едва не случилось большое несчастье, сообщает «Комсомольская правда».
Во время записи номера, который сегодня будет показан в эфире Первого канала, Ольга должна была выполнять трюки под крышей стадиона.
Бузова без лифчика ужаснула россиян
Уже в процессе проката выяснилось, что страховка, закрепленная на запястье, не работает.
Бузова зажала трос лонжи руками и выполнила все положенные упражнения. Сделать это ей помогла хорошая спортивная подготовка.
О казусе, могущим стать фатальным, она своему тренеру рассказала уже после отработки программы.
Как ранее писал «Рамблер», певица и телеведущая Ольга Бузова почувствовала себя плохо во время тренировки на шоу «Ледниковый период».
Во время катания телеведущая повредила ребро из-за большой нагрузки во время поддержек и выходит на лед с трещиной в грудной клетке.
Видео дня. Мужчина поджёг самодельную «незамерзайку» в лифте и чуть не погиб
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Шоу-бизнес
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