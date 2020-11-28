Бузова чудом избежала смерти

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Проект «Ледниковый период» дается Ольге Бузовой очень непросто.

Не успела телеведущая отойти от последствий неудачного падения, как с ней едва не случилось большое несчастье, сообщает «Комсомольская правда».

Во время записи номера, который сегодня будет показан в эфире Первого канала, Ольга должна была выполнять трюки под крышей стадиона.

Уже в процессе проката выяснилось, что страховка, закрепленная на запястье, не работает.

Бузова зажала трос лонжи руками и выполнила все положенные упражнения. Сделать это ей помогла хорошая спортивная подготовка.

О казусе, могущим стать фатальным, она своему тренеру рассказала уже после отработки программы.

Как ранее писал «Рамблер», певица и телеведущая Ольга Бузова почувствовала себя плохо во время тренировки на шоу «Ледниковый период».

Во время катания телеведущая повредила ребро из-за большой нагрузки во время поддержек и выходит на лед с трещиной в грудной клетке.