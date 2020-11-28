Президент России подписал закон об увеличении подоходного налога до 15 процентов для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов в год.

Предполагается, что эти дополнительные доходы государство пустит на помощь тяжело больным детям.

Ксения Собчак прокомментировала эту новеллу в своем Телеграм-канале «Кровавая барыня».

«Кажется, мы потихоньку начинаем получать новогодние подарки от государства. Новый год — новый налог. Деньги, по словам Путина, пойдут на лечение тяжелобольных детей. Мне кажется, некоторых из этих детей мы даже знаем».

Телеведущая сделала ремарку, что понимает, что ее возмущение похоже на недовольство «мелкими бриллиантами», но, во-первых, никто не любит расставаться с деньгами, а во-вторых, ей не нравится непрозрачность всех этих процессов.

«… и по поводу тринадцати процентов, и по поводу новых пятнадцати — большой вопрос: действительно ли они пойдут больным детям? А если даже не им, то куда, на что, что они сочтут более важным для финансирования на этот раз? Помнится, пенсионный фонд уже отправлялся на помощь одному полуострову, что теперь? Возможно, власть перестанет скрывать, что Москва — не совсем Россия, и по линии МКАДа выроет огромный кольцевой ров? В общем, будем платить и ждать: куда идут налоги, в какие города? Так сказать, как будут развиваться события вновь — покажет Путин».

Как ранее писал «Рамблер», журналистка Ксения Собчак не помогает родственникам по отцовской линии. Об этом друг ее семьи театральный продюсер Валерий Сергеев заявил «Комсомольской правде».

Он рассказал, что родственники телеведущей по отцовской линии являются выходцами из Узбекистана, ее отец Анатолий провел там детство и юность, а сама она не была ни разу, не поддерживает связь с оставшимися там членами семьи и не интересуется тем, как они живут.