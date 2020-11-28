Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте»
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте» Премьера в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Собчак: «Мы начинаем получать новогодние подарки от государства» 

Ирина Лебедева 27 минут назад
Президент России подписал закон об увеличении подоходного налога до 15 процентов для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов в год.
Предполагается, что эти дополнительные доходы государство пустит на помощь тяжело больным детям.
Собчак не помогает родственникам
Ксения Собчак прокомментировала эту новеллу в своем Телеграм-канале «Кровавая барыня».

«Кажется, мы потихоньку начинаем получать новогодние подарки от государства. Новый год — новый налог. Деньги, по словам Путина, пойдут на лечение тяжелобольных детей. Мне кажется, некоторых из этих детей мы даже знаем».

Телеведущая сделала ремарку, что понимает, что ее возмущение похоже на недовольство «мелкими бриллиантами», но, во-первых, никто не любит расставаться с деньгами, а во-вторых, ей не нравится непрозрачность всех этих процессов.

«… и по поводу тринадцати процентов, и по поводу новых пятнадцати — большой вопрос: действительно ли они пойдут больным детям? А если даже не им, то куда, на что, что они сочтут более важным для финансирования на этот раз? Помнится, пенсионный фонд уже отправлялся на помощь одному полуострову, что теперь? Возможно, власть перестанет скрывать, что Москва — не совсем Россия, и по линии МКАДа выроет огромный кольцевой ров? В общем, будем платить и ждать: куда идут налоги, в какие города? Так сказать, как будут развиваться события вновь — покажет Путин».

Как ранее писал «Рамблер», журналистка Ксения Собчак не помогает родственникам по отцовской линии. Об этом друг ее семьи театральный продюсер Валерий Сергеев заявил «Комсомольской правде».
Он рассказал, что родственники телеведущей по отцовской линии являются выходцами из Узбекистана, ее отец Анатолий провел там детство и юность, а сама она не была ни разу, не поддерживает связь с оставшимися там членами семьи и не интересуется тем, как они живут.
Комментарии 15
Шоу-бизнес , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места возгорания бензовоза под Владимиром
00:28
Появилось видео с места возгорания бензовоза под Владимиром
Пожары Происшествия
Опубликовано видео с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
00:15
Опубликовано видео с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
Происшествия
Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео
00:26
Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео
Шоу-бизнес
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за виски и попал на видео
02:32
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за виски и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий страшного ДТП
00:21
Опубликовано видео последствий страшного ДТП
Происшествия
Появилось видео с места гибели 6 человек в ДТП на Кубани
00:33
Появилось видео с места гибели 6 человек в ДТП на Кубани
Происшествия
Свесившаяся с моста над дорогой фура на Украине попала на видео
00:29
Свесившаяся с моста над дорогой фура на Украине попала на видео
Происшествия
Педофил отказался извиняться за растление ребенка и попал на видео
00:47
Педофил отказался извиняться за растление ребенка и попал на видео
Происшествия Криминал
Россиянин решил покурить в лифте и чуть заживо не сгорел
01:47
Россиянин решил покурить в лифте и чуть заживо не сгорел
Происшествия
Лукашенко в «красной зоне» для COVID-больных попал на видео
00:37
Лукашенко в «красной зоне» для COVID-больных попал на видео
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение