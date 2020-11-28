Миллионерша Собчак возмутилась ростом налога на 2% 

39-летняя телеведущая Ксения Собчак возмущена решением президента Владимира Путина поднять налог на доходы физических лиц до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год. «Блондинка в шоколаде» выразила сомнение, что собранные средства действительно пойдут на лечение тяжелобольных детей.
«Кажется, мы потихоньку начинаем получать новогодние подарки от государства. Новый год — новый налог. Деньги, по словам Путина, пойдут на лечение тяжелобольных детей. Мне кажется, некоторых из этих детей мы даже знаем», — написала Собчак в своем Telegram-канале.
По словам экс-ведущей «Дома-2», она прекрасно понимает, что ее жалобы звучат как недовольство слишком мелкими бриллиантами, однако расставаться с деньгами не любит никто. Собчак готова раскошелиться, однако возмущена, что собранные средства расходуются непонятным и непрозрачным образом — например, «на помощь одному полуострову».
«Что теперь? Возможно, власть перестанет скрывать, что Москва — не совсем Россия, и по линии МКАДа выроет огромный кольцевой ров? В общем, будем платить и ждать: куда идут налоги, в какие города? Так сказать, как будут развиваться события вновь — покажет Путин», — добавила Собчак.