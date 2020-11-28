Миллионерша Собчак возмутилась ростом налога на 2% 

«Что теперь? Возможно, власть перестанет скрывать, что Москва — не совсем Россия, и по линии МКАДа выроет огромный кольцевой ров? В общем, будем платить и ждать: куда идут налоги, в какие города? Так сказать, как будут развиваться события вновь — покажет Путин», — добавила Собчак.