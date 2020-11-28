Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Миллионерша Собчак возмутилась ростом налога на 2% 

Экспресс газета 1 час назад
Миллионерша Собчак возмутилась ростом налога на 2%
Фото: Экспресс газета
39-летняя телеведущая Ксения Собчак возмущена решением президента Владимира Путина поднять налог на доходы физических лиц до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год. «Блондинка в шоколаде» выразила сомнение, что собранные средства действительно пойдут на лечение тяжелобольных детей.

«Кажется, мы потихоньку начинаем получать новогодние подарки от государства. Новый год — новый налог. Деньги, по словам Путина, пойдут на лечение тяжелобольных детей. Мне кажется, некоторых из этих детей мы даже знаем», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

По словам экс-ведущей «Дома-2», она прекрасно понимает, что ее жалобы звучат как недовольство слишком мелкими бриллиантами, однако расставаться с деньгами не любит никто. Собчак готова раскошелиться, однако возмущена, что собранные средства расходуются непонятным и непрозрачным образом — например, «на помощь одному полуострову».

«Что теперь? Возможно, власть перестанет скрывать, что Москва — не совсем Россия, и по линии МКАДа выроет огромный кольцевой ров? В общем, будем платить и ждать: куда идут налоги, в какие города? Так сказать, как будут развиваться события вновь — покажет Путин», — добавила Собчак.

Видео дня. Мужчина поджёг самодельную «незамерзайку» в лифте и чуть не погиб
Экспресс газета: последние новости
70-летний Борис Невзоров не планирует жениться на беременной возлюбленной 70-летний Борис Невзоров не планирует жениться на беременной возлюбленной Новый обман Дрожжиной и Цивина вскрылся на шоу Первого канала Новый обман Дрожжиной и Цивина вскрылся на шоу Первого канала Наталья Сенчукова сообщила о смерти музыканта группы «Дюна» Андрея Апухтина Наталья Сенчукова сообщила о смерти музыканта группы «Дюна» Андрея Апухтина
Комментарии
Шоу-бизнес , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео
00:26
Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео
Шоу-бизнес
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за виски и попал на видео
02:32
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за виски и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места возгорания бензовоза под Владимиром
00:28
Появилось видео с места возгорания бензовоза под Владимиром
Пожары Происшествия
Опубликовано видео с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
00:15
Опубликовано видео с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
Происшествия
Опубликовано видео последствий страшного ДТП
00:21
Опубликовано видео последствий страшного ДТП
Происшествия
Появилось видео с места гибели 6 человек в ДТП на Кубани
00:33
Появилось видео с места гибели 6 человек в ДТП на Кубани
Происшествия
Свесившаяся с моста над дорогой фура на Украине попала на видео
00:29
Свесившаяся с моста над дорогой фура на Украине попала на видео
Происшествия
Педофил отказался извиняться за растление ребенка и попал на видео
00:47
Педофил отказался извиняться за растление ребенка и попал на видео
Происшествия Криминал
Россиянин решил покурить в лифте и чуть заживо не сгорел
01:47
Россиянин решил покурить в лифте и чуть заживо не сгорел
Происшествия
Лукашенко в «красной зоне» для COVID-больных попал на видео
00:37
Лукашенко в «красной зоне» для COVID-больных попал на видео
Политика В мире
Больше видео