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Цымбалюк-Романовская: «Для меня это страшно» 

Ирина Лебедева 9 минут назад
Цымбалюк-Романовская: «Для меня это страшно»
Фото: РИА Новости
Бывшая супруга Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, не пришла на похороны экс-супруга, мотивировав свой демарш тем, что ее «могут не пустить».
Впрочем, свое отсутствие на прощании с великим актером ей кажется не столь важным, как отсутствие значимых для Джигарханяна людей.

«Если я знаю, что меня могут унизить, а я не сумею противостоять, я стараюсь не попадать в такие ситуации. Я же понимала, что меня могут не пустить. Но, к сожалению, дело даже не во мне, а в том, что, прошу прощения, там не было никого из тех людей, с которыми он общался и кого он любил!», — цитирует слова Виталины издание dailystorm.ru.

Цымбалюк-Романовская считает, что в конце жизни от больного уже Джигарханяна отвернулись те, которых он ранее называл своими друзьями. А в близком кругу актера появились иные люди.

«С Конкиным он не общался 40 лет и даже не захотел делать про него интервью. Он его, простите, выгнал вместе со съемочной бригадой, когда тот к нему пришел! Он не любил Конкина и говорил, что это плохой человек. И не называйте мне Рудинштейна! Да и с тем же Бедросом Киркоровым он тоже не общался. Это все люди не его круга. А где были люди, которые «его»? Не было их там! Никого! Понимаете? Для меня это страшно», — возмущена экс-жена Армена Борисовича.

Как ранее писал «Рамблер», приемный сын Армена Джигарханяна Степан не успел прилететь в Россию на похороны отца. Проститься с Арменом Борисовичем ему довелось чуть позже.
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