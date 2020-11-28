«Кошмар»: Ветлицкая о последних днях Джигарханяна

Певица и секс-символ 1990-х Наталья Ветлицкая отреагировала на слова писателя и телеведущего Эдварда Радзинского о том, что в смерти актёра Армена Джигарханяна может быть виновно его окружение. Правда, по её мнению, должна вскоре выйти на свет.

Как пишет «Комсомольская правда», Радзинский ранее предположил, что в кончине Джигарханяна может быть виновно окружение народного артиста СССР. Писатель был очень дружен с легендой советского и российского кинематографа, однако в последнее время они не общались. Радзинский сказал, что звонил Джигарханяну все последние дни, однако к телефону никто не подходил.

На заявление Радзинского отреагировала певица Наталья Ветлицкая, которая также выразила обеспокоенность тем, что Джигарханяна в последние дни могли попросту бросить.

Кошмар. Даже Эдвард не сдержался. Надеюсь, вся правда выйдет на свет рано или поздно. Об этом обязательно начнут говорить, — отметила певица.

На слова Ветлицкой тут же последовала реакция бывшей супруги Джигарханяна Виталины Цимбалюк-Романовской. Она заявила, что эта правда уже ей известна и «она страшная».

Как сообщал NEWS.ru, ранее пасынок Армена Джигарханяна Степан рассказал о последних днях и словах артиста. По его словам, смерть актёра не была скоропостижной, его состояние значительно ухудшилось после дня рождения. Степан отметил, что артист в последнее время перестал гулять из-за пандемии и на его теле образовались пролежни, к тому же обострился диабет.

Напомним, Джигарханяна не стало в ночь на 14 ноября. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей.