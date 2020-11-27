Певец Николай Басков невероятно красив. Об этом заявили
пользователи инстаграма.
Позавчера Басков опубликовал в этой социальной сети фотографию бассейна на фоне моря, а в подписи к ней пожелал читателям доброго утра, отметив, что на дворе оттепель. Он не уточнил, где проводит отдых. Сегодня певец разместил селфи, на котором лежит на пляже.
«Нам форма счастья не известна.
Расчета в счастье не бывает.
Оно от неба к нам приходит,
Все ради счастья здесь творится —
И боль, и беды, и напасти.
И вот отпустят вдруг на время,
Чтобы почувствовали счастье.
Когда отхлынут испытания,
Когда приливом радость плещет,
Когда любовное мгновенье,
И взоры в небо смотрят ясно,
Все понимают слово "счастье".
Мы в долгом длинном коридоре,
Где многочисленные двери,
С ключом в руках мы ищем рая,
как в вулканической пещере.
Нам форма счастья не известна.
Мы знаем все, что значит плохо.
Все остальное — суматоха!» — привел он в подписи стихи некой Лебедевой.
В комментариях пользователи инстаграма назвали стихи очень глубокими, романтичными и берущими за душу, а Баскова — ангелочком, огонь-парнем, «даже» пожаром, невероятно красивым, симпатягой, самым светлым, лучезарным, милым, любимым золотым артистом.
«Господи! Как ты хорош!» — подытожила певица Анита Цой
В понедельник, как сообщал «Рамблер», певец Юрий Лоза заявил, что раньше на голубом огоньке певец Иосиф Кобзон пел для представителей народа, а после прихода дикого капитализма певец Филипп Киркоров поет Баскову про Баскова, Басков поет Киркорову про Киркорова, а руководителей медиасистемы не интересует мнение народа.