Певец Николай Басков невероятно красив. Об этом заявили пользователи инстаграма.

Фото: Instagram Instagram

Позавчера Басков опубликовал в этой социальной сети фотографию бассейна на фоне моря, а в подписи к ней пожелал читателям доброго утра, отметив, что на дворе оттепель. Он не уточнил, где проводит отдых. Сегодня певец разместил селфи, на котором лежит на пляже.

«Нам форма счастья не известна.

Расчета в счастье не бывает.

Оно от неба к нам приходит,

Его любовь нам посылает.

Все ради счастья здесь творится —

И боль, и беды, и напасти.

И вот отпустят вдруг на время,

Чтобы почувствовали счастье.

Когда отхлынут испытания,

Когда приливом радость плещет,

Когда любовное мгновенье,

И тело выдохом трепещет,

Преображаются все души

И взоры в небо смотрят ясно,

Тогда в короткую минуту

Все понимают слово "счастье".

Мы в долгом длинном коридоре,

Где многочисленные двери,

С ключом в руках мы ищем рая,

как в вулканической пещере.

Нам форма счастья не известна.

Мы знаем все, что значит плохо.

О, эта пауза — молчание,

Все остальное — суматоха!» — привел он в подписи стихи некой Лебедевой.

В комментариях пользователи инстаграма назвали стихи очень глубокими, романтичными и берущими за душу, а Баскова — ангелочком, огонь-парнем, «даже» пожаром, невероятно красивым, симпатягой, самым светлым, лучезарным, милым, любимым золотым артистом.

«Господи! Как ты хорош!» — подытожила певица Анита Цой