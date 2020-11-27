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Цымбалюк-Романовская намекнула на «страшную правду» о Джигарханяне 

Мария Иванова 39 минут назад
Цымбалюк-Романовская намекнула на «страшную правду» о Джигарханяне
Фото: РИА Новости
«Комсомольская правда» рассказала, что писателя Эдварда Радзинского и певицу Наталью Ветлицкую обеспокоили обстоятельства смерти Армена Джигарханяна. Бывшая жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская намекнула, что знает некую «страшную правду» о нем.
«КП» отметила, что в последнее время информация об актере поступала только от его друзей. Радзинский, близкий друг Джигарханяна, заявил, что много раз пытался поговорить с ним, но к телефону его якобы не звали.

«Кошмар. Даже Эдвард не сдержался. Надеюсь, вся правда выйдет на свет рано или поздно. Об этом обязательно начнут говорить», — так прокомментировала слова Радзинского Ветлицкая.

Цымбалюк-Романовская заявила, что ей всё уже известно.

«К сожалению, я ее [правду — прим.ред.] уже знаю. И она страшная…» — заявила она, но деталей не раскрыла.

Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября на 86-м году жизни. Как писал «Рамблер», Цымбалюк-Романовская утверждает, что в последние годы с актером обращались «ужасно».
Она заявила, что его превратили в «недееспособного человека, который находился в инвалидной коляске, никого не узнавал и был лишен любой возможности контакта с миром»
Сын Джигарханяна Степан возражал, что его отец получал лучший уход, его окружали самые профессиональные врачи, которые делали для его здоровья все возможное.
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