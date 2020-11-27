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«Давление высокое, нечем дышать»: Федосееву-Шукшину сразил криз из-за Алибасова 

ИД «Собеседник» 51 минуту назад
«Нечем дышать»: Федосеевой-Шукшиной вызвали скорую
Фото: ТАСС
Бари Алибасов продолжает резвиться в компании новой возлюбленной — 31-летней массажистки Виктории Полторацкой, которая уверяет, что ждет от продюсера ребенка. На днях они выложили очередное видео своих любовных игрищ. Ролик уже просмотрело несколько сотен тысяч человек. А вот пока еще официальная супруга Алибасова — легендарная Лидия Федосеева-Шукшина — его смотреть не будет. Об этом Sobesednik.ru сообщила ее верная помощница и адвокат Юлия Вербицкая (Линник).
— Лидия Николаевна не будет смотреть эти безобразные видео, — говорит Юлия. — Я полагаю, что цель у Алибасова и его компании одна. Довести нашу легендарную актрису до нервного срыва и получить «заветную квартирку» не мытьем, так катанием.

Достаточно уже того, что после новостей о беременности новой возлюбленной Алибасова у Лидии Николаевны случился криз, — продолжает Вербицкая. — Резко подскочило давление, стало не хватать воздуха. Мы все испугались, тут же вызывали «скорую помощь». Несмотря на пандемию, врачи приехали быстро. Они сделали все возможное, чтобы привести Лидию Николаевну в норму. Слава Богу, в этот раз все обошлось.


Теперь произносить имя Алибасова при Федосеевой-Шукшиной запрещено. Даже, если Лидия Николаевна сама начинает спрашивать о Бари, близкие актрисе люди стараются перевести разговор на другую тему. — Алибасов и компания просто добивают ее, унижают, обижают и оскорбляют, — вздыхает Вербицкая (Линник). — Это недопустимо.

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