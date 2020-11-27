«Нечем дышать»: Федосеевой-Шукшиной вызвали скорую

Бари Алибасов продолжает резвиться в компании новой возлюбленной — 31-летней массажистки Виктории Полторацкой, которая уверяет, что ждет от продюсера ребенка. На днях они выложили очередное видео своих любовных игрищ. Ролик уже просмотрело несколько сотен тысяч человек. А вот пока еще официальная супруга Алибасова — легендарная Лидия Федосеева-Шукшина — его смотреть не будет. Об этом Sobesednik.ru сообщила ее верная помощница и адвокат Юлия Вербицкая (Линник).

— Лидия Николаевна не будет смотреть эти безобразные видео, — говорит Юлия. — Я полагаю, что цель у Алибасова и его компании одна. Довести нашу легендарную актрису до нервного срыва и получить «заветную квартирку» не мытьем, так катанием.