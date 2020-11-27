Кафельникова в рваном топе взволновала поклонников

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, поделилась кадром из новой откровенной фотосессии и порадовала поклонников. Публикация появилась на ее странице в Instagram

На размещенном в сети снимке 22-летняя знаменитость позирует на фоне стены в черном комплекте белья и рваном топе белого цвета. Ее образ дополнили несколько ремней, шляпа в ковбойском стиле, а также кожаные штанины. «Западный мир», — подписала она пост, который набрал больше 13 тысяч лайков.

Снимок взволновал поклонников манекенщицы, и они принялись оставлять ей комплименты в комментариях. «Как можно быть такой роскошной? Номер один!», «Детка, это огонь», «Превосходно, что еще сказать», «Такой красотой можно завоевывать мир», — писали они.