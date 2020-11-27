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Названы гонорары российских звезд за выступления во время пандемии 

РИА Новости 2 часа назад
Названы гонорары российских звезд в пандемию
Фото: РИА Новости
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в интервью "Собеседнику" рассказал о финансовом положении звезд российской эстрады во время пандемии.
По его словам, из-за введенных ограничений одни артисты стали массово понижать гонорары, а другие и вовсе остались без работы.
Так, стоимость частных новогодних выступлений Кристины Орбакайте, Валерии, Леонида Агутина и Анжелики Варум раньше стоила около трех с половиной миллионов рублей. Сейчас музыканты приняли решение сократить эту сумму почти вдвое.

"Да, теперь их можно пригласить за два миллиона рублей. Они это сделали, чтобы хоть что-то получить. Но спроса нет", — сказал он.

В непростом положении оказалась и София Ротару, сообщил директор певицы. Из-за того, что артистка получает гонорар в валюте, стоимость ее выступлений из-за курсовой разницы выросла, уточнил он.

"По-хорошему, ей надо снизить сумму до 20-30 тысяч евро. Но она этого не делает", — рассказал Лавров.

Он отметил, что некоторые звезды, несмотря на падение спроса, не уменьшают свои гонорары. В качестве примера директор привел группу "Ленинград", которые по-прежнему просят за выступление 150 тысяч евро.
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Шоу-бизнес , Кристина Орбакайте , Анжелика Варум , Сергей Лавров , София Ротару
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