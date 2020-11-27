Названы гонорары российских звезд в пандемию

По его словам, из-за введенных ограничений одни артисты стали массово понижать гонорары, а другие и вовсе остались без работы.

"Да, теперь их можно пригласить за два миллиона рублей. Они это сделали, чтобы хоть что-то получить. Но спроса нет", — сказал он.

В непростом положении оказалась и София Ротару, сообщил директор певицы. Из-за того, что артистка получает гонорар в валюте, стоимость ее выступлений из-за курсовой разницы выросла, уточнил он.

"По-хорошему, ей надо снизить сумму до 20-30 тысяч евро. Но она этого не делает", — рассказал Лавров.