Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

«Я не умер»: Певцов отреагировал на свои слухи о смерти и похвастался бицепсом

Teleprogramma.pro
34 минуты назад
Звезда театра и кино, 57-летний Дмитрий Певцов, нынешней осенью перенес коронавирус, ему понадобилась специализированная помощь, артиста госпитализировали. Спустя почти две недели знаменитость выписали. Но вскоре он снова заставил фанатов поволноваться.
Так, появились сведения о том, что Певцов поспешил приобрести место на кладбище. Артист озаботился ни с того, ни с сего последним пристанищем, и многих это взбудоражило. Поползли слухи. Однако бодрый и жизнерадостный Певцов записал видеообращение к сплетникам:
«Все отлично, все хорошо. Смотрите: это бицепс», — продемонстрировал свою физическую форму Певцов.
Артист выразил благодарность за интерес к своей персоне и написал: «Я не умер! Я жив!»
Подписчики в комментариях поспешили порадоваться за кумира и написали слова поддержки и пожелания благополучия.
Шоу-бизнес,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы20202021Лунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь МайяВангаИменаНумерология
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители