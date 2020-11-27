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«С голода помираем»: директор Ротару рассказал, кто из звезд жалуется на нищету 

ИД «Собеседник» и ещё 3 58 минут назад
«С голода помираем»: директор Ротару о нищете
Фото: ТАСС
Из-за пандемии большинство знаменитостей остались без работы. Не смогут заработать они даже в новогодние праздники, во время которых раньше могли получать целые состояния.
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров признался: такого тяжелого года он еще не помнит. Артисты массово понижают гонорары, но это не помогает. Платить им никто не хочет. Страдают все: и Киркоров, и Орбакайте, и Аллегрова, и Басков… Сергей Лавров.

«Рудковская боится сказать правду»

— Корпоративов сейчас фактически нет ни у кого, — говорит Сергей Лавров. — Яна Рудковская хвастается, что у Билана все расписано. Но мне кажется, она это говорит из-за того, что стесняется сказать правду: заказчиков просто нет. Я общался со многими звездами, они все в ужасе. И Иосиф Пригожин, и Вадим Казаченко с Ирой Аманти. Я на днях увидел его песню в социальных сетях, переслал им видео и говорю: «Надо же, как много у вас хитов!» Они тут же мне перезвонили и говорят: «Хитов-то у нас много, только петь негде. С голода помираем. Сидим без работы, концертов нет вообще. И непонятно, будут ли в Новый год».
Многие артисты, оставшись без работы, резко понизили свои гонорары за новогодние вечеринки. Раньше Кристина Орбакайте, Валерия, Леонид Агутин и Анжелика Варум получали за выступления на частных праздниках в районе трех с половиной миллионов рублей. Из-за пандемии они сократили сумму вдвое. — Да, теперь их можно пригласить за два миллиона рублей, — подтверждает Сергей Лавров. — Они это сделали, чтобы хоть что-то получить. Но спроса нет. Есть и такие, кто не стал понижать гонорар. «Ленинград» со Шнуром как просили 150 тысяч евро за выступление, так и просят. Но очередь к ним не стоит. Еще одна проблема, которая существует в Москве: все концерты разрешено проводить до 11 вечера. А новогодняя программа с участием звезд обычно начинается в начале первого ночи. Что делать, никто не знает. Мне звонят заказчики, спрашивают, но пока всё только на словах. Одни предлагают: «У нас ресторан частный, мы его закроем на ключ, привози звезд».
Многие заказчики ставят условие: артисты и их коллективы должны сдать тест на коронавирус. Звезды не против. Софии нужно снизить запросы Непростые времена переживает и София Ротару.
«Хуторянка» уже долгие годы считается одной из самых высокооплачиваемых артисток. Раньше за выступления олигархи готовы были ей платить по 6–7 миллионов рублей. Сейчас же она фактически осталась без работы.
— Концертов у Софии Михайловны нет, — говорит Лавров. — Приехать в Россию нет возможности, так как границы закрыты, нет прямых рейсов. У Ротару ситуация обостряется тем, что она получает гонорар только в валюте. Конечно, ей нужно понижать сумму. Наши звезды, к примеру, раньше получали три миллиона за выступление. Курс евро поднялся, но они продолжают получать в рублях ту же сумму. А у Ротару гонорар, получается, вырос. По-хорошему, ей надо снизить сумму до 20–30 тысяч евро. Но она этого не делает. Соответственно заказчики выбирают тех, кто подешевле. Сейчас кризис. Денег нет ни у кого. Средствами никто не швыряется. Но при этом у Софии Михайловны все хорошо. Она живет в Киеве, общается только с самыми близкими, ведет затворнический образ жизни и получает от жизни удовольствие.
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Шоу-бизнес , Леонид Агутин , Вадим Казаченко , Кристина Орбакайте , Анжелика Варум , Яна Рудковская , Сергей Лавров , София Ротару , Иосиф Пригожин , Москва
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