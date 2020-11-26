Народный артист России Борис Щербаков «перебивается» картошкой из-за отсутствия денег и работы.

«Все перекрыто, работы никакой, вообще ничего нет. Сижу на подножных кормах каких-то. Картошки слава богу накопали, мы посадили ее весной, так что сейчас ее и выкапываем. Вот на этом как-то и перебиваемся», — рассказал он РИА ФАН.

По словам артиста, каждый год в день его рождения 11 декабря он играл спектакль в театре, и это всегда был прекрасный знак. В этом году спектакль отменили из-за пандемии коронавируса.

Единственное утешение Щербаков находит в резьбе по дереву. По его словам, когда он занимается любимым делом, все невзгоды забываются.

«Это ни в коем случае не для продажи. Приходят друзья и, если им нравится, я им дарю. Сейчас я делаю это для самоуспокоения, для релаксации», — отметил актер.

Как сообщал «Рамблер», Борису Щербакову 70 лет. Он известен ролями в фильмах «Гостья из будущего», «Битва за Москву», «По прозвищу Зверь», «Жених из Майами», «Привет, дуралеи!», «Тихий Дон», «Сыщики», «Солдаты» и др.