Внешность Ольги Дроздовой шокировала Сеть 

На днях муж Дроздовой актер Дмитрий Певцов опубликовал несколько ее фотографий в парике и с ярким макияжем. В подписи к ним он сообщил, что его супруга находится в поисках образа персонажа пьесы «Первый хлеб» драматурга Рината Ташимова Алтынай, которую сыграет в театре «Современник».

«Вот это мастерство перевоплощения!» — написал один из комментаторов.

Многие другие согласились, что на этих снимках Дроздова совсем не похожа на себя. Один из пользователей социальной сети высказал мнение, что она стала похожа на актрису Людмилу Гурченко . Другой назвал Дроздову многогранной, непревзойденной и мегаталантливой, другой — шикарной, роскошной и великолепной красоткой, другой — классной.

«Оленька, ты всегда красотка, но этот образ не очень», — написал один из комментаторов.

3 сентября, как сообщал «Рамблер», Певцов опубликовал в инстаграме ролик, составленный из сменяющих друг друга снимков своего сына Даниила под посвященную ему песню музыканта Гарика Сукачева «Птица». В подписи к видео актер написал: «Восемь лет уже… Упокой, господи, душу раба твоего Даниила».

3 сентября 2012-го Даниил скончался в возрасте 22 лет от травм, полученных в результате несчастного случая — падения с балкона третьего этажа жилого дома в центре Москвы. Он был сыном Певцова и его возлюбленной актрисы Ларисы Блажко.