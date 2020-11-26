«Сестричка» Началовой рассказала о смерти отца 

Пиарщица Юлии Началовой Анна Исаева, которую артистка называла своей «сестричкой», на своей странице в Instagram рассказала о смерти отца. По ее словам, родитель «ушел слишком рано.

Поводом для воспоминаний Исаевой стала новость о смерти отца ее подруги, который на днях скончался от коронавируса. Пиарщица отметила, что хорошо знала мужчину. Он, по ее словам, производил впечатление абсолютно здорового человека. Этот факт лишний раз продемонстрировал для „сестрички“ Началовой уязвимость каждого человека на планете.

»Мой отец ушел рано. 8 лет назад», — отметила Исаева.

Она подчеркнула, что с малых лет она впитывала каждое слово родителя о женщинах. Со временем пиарщица переняла у отца многие взгляды: например, как и он Исаева сегодня терпеть не может «глупых баб».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Анна Исаева заявила, что задолго до смерти отца его кончина была предсказана гадалкой. С прорицательницей по имени Даша она встретилась в квартире у Юлии Началовой. По ее словам, многое из того, что сказала тогда экстресенс не сбылось. Тем не менее Даша четко назвала дату смерти ее отца и четко назвала дату смерти Началовой. Пиарщица подчеркнула, что случайно оказалась тогда дома у певицы и не организовывала эту встречу.

Юлия Началова умерла 16 марта в результате остановки сердца на фоне абсцесса, заражения крови, подагры и сахарного диабета. 21 марта певица была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.