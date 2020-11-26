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Скандал на «Битве экстрасенсов»: ТНТ сделало заявление 

Артём Кульша 30 минут назад
Скандал на «Битве экстрасенсов»: ТНТ сделало заявление
Фото: РИА Новости
Телеведущий Сергей Сафронов отстранен от ведения шоу «Битва экстрасенсов» за попытку обмануть коллег. Об этом, как сообщает «СтарХит», сказано в первом официальном комментарии телеканала ТНТ относительно ситуации.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», экстрасенс Алина Вердиш обвинила Сафронова в вымогательстве более чем миллиона рублей за подсказки и итоговую победу в «Битве экстрасенсов». Руководство ТНТ уволило его за это. Сегодня телеканал выступил с первым официальным комментарием в связи с обвинениями в адрес Сафронова.

«Ведущий отстранен от "Битвы экстрасенсов" в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал», — сказано в нем.

Также в комментарии говорится, что огромная популярность шоу породила большое число шарлатанов, которые стремятся стать участниками передачи любыми способами, но команда программы ни разу не поддалась на уговоры и угрозы и не брала деньги ни у одного из испытуемых.

«Всем, кто хочет оказаться в шоу, мы напоминаем: съемки ведутся в условиях строгого эксперимента, за чистотой которого всегда следят независимые наблюдатели», — добавили на ТНТ.

В 2019 году Сафронов заявил, что «Битва экстрасенсов» — непостановочное шоу, а экстрасенсы — больше психологи, они понимают, какая проблема у человека, за счет огромного времени наблюдения за людьми.
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Шоу-бизнес
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