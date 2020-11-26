Шура шокировал фанатов

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Певец Александр Медведев , более известный под псевдоним Шура, выложил в Instagram фото в новом имидже. Поклонники отметили, что музыкант уже настолько похудел, что кажется болезненным.

«Рамблер» писал, что ранее Шура перенес операцию по удалению грыжи желудка, которая, по словам врачей, угрожала его жизни.

Недавно певец появился на премьере картины «На острие» в кинотеатре «Октябрь» и похвалил фильм в своем блоге, сопроводив пост фотографией.

Поклонники отметили, что Шура сильно похудел, похвалили его за достигнутый результат и призвали остановиться.

«Хватит худеть. Вид уже больного человека», — написала elenazinova856.

«Один нос остался», — отметила tanysha1100.

«Похудел хорошо… но вид больной», — считает filippovasvetlana825.

Ранее Шура рассказывал в интервью о своей борьбе с наркозависимостью и раком. Музыкант перенес операцию по удалению яичка и 18 сеансов химиотерапии.