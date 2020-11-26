Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте»
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте» Премьера в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Шура похудел и шокировал фанатов 

Мария Иванова 1 час назад
Шура шокировал фанатов
Фото: РИА Новости
Певец Александр Медведев, более известный под псевдоним Шура, выложил в Instagram фото в новом имидже. Поклонники отметили, что музыкант уже настолько похудел, что кажется болезненным.
«Рамблер» писал, что ранее Шура перенес операцию по удалению грыжи желудка, которая, по словам врачей, угрожала его жизни.
Недавно певец появился на премьере картины «На острие» в кинотеатре «Октябрь» и похвалил фильм в своем блоге, сопроводив пост фотографией.
Поклонники отметили, что Шура сильно похудел, похвалили его за достигнутый результат и призвали остановиться.

«Хватит худеть. Вид уже больного человека», — написала elenazinova856.

«Один нос остался», — отметила tanysha1100.

«Похудел хорошо… но вид больной», — считает filippovasvetlana825.

Ранее Шура рассказывал в интервью о своей борьбе с наркозависимостью и раком. Музыкант перенес операцию по удалению яичка и 18 сеансов химиотерапии.
Видео дня. Каток в форме фаллоса залили для жителей Новосибирска
Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Медведев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мертвые тела на улице: ЧП в российском городе
00:20
Мертвые тела на улице: ЧП в российском городе
Происшествия
Появились подробности трагедии в Калининграде
00:20
Появились подробности трагедии в Калининграде
Происшествия
Опубликовано видео прощания аргентинцев с Марадоной
01:33
Опубликовано видео прощания аргентинцев с Марадоной
В мире Общество
Разрушившие армянское надгробие азербайджанские солдаты попали на видео
00:15
Разрушившие армянское надгробие азербайджанские солдаты попали на видео
В мире Происшествия
Задержание ректора российского вуза за махинации попало на видео
00:47
Задержание ректора российского вуза за махинации попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео массовой драки туристов в отеле Дубая
00:28
Опубликовано видео массовой драки туристов в отеле Дубая
Происшествия В мире
Момент тарана матери с детьми на зебре в Петербурге попал на видео
00:30
Момент тарана матери с детьми на зебре в Петербурге попал на видео
Происшествия
Волонтер с друзьями избил и изнасиловал постояльца соцгостиницы
01:57
Волонтер с друзьями избил и изнасиловал постояльца соцгостиницы
Происшествия Криминал
Сообщая о смерти Марадоны, ведущий расплакался и попал на видео
02:39
Сообщая о смерти Марадоны, ведущий расплакался и попал на видео
Общество В мире
Пенсионер зарезал жену и пасынка
01:19
Пенсионер зарезал жену и пасынка
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение