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«Стала калекой»: Светличная рассказала о своем самочувствии 

Мария Иванова 1 час назад
«Стала калекой»: Светличная о своем самочувствии
Фото: РИА Новости
Актриса Светлана Светличная рассказала, что проходит обследование в больнице и намерена «полежать тут недельку». Об этом она заявила «Московскому комсомольцу».
Как сообщал «Рамблер», заслуженная артистка РСФСР вызвала врачей после того, как почувствовала сильную головную боль. Медики, осмотрев Светличную, приняли решение о ее госпитализации. Предварительный диагноз — инсульт.
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Светличная отметила, что в больнице проходит обследование и «все идет чин чинарем».

«С утра была главврач и сказала: «Все отлично, пятерка вам». Было предположение, что может быть микроинсульт. Но все обошлось. Хожу по кабинетам, обследуюсь. Сжимала руку — есть силы в руках, по крайней мере, это уже неплохо. Полежу тут немного, с недельку», — пояснила 80-летняя актриса.

Она связала свое состояние с травмой, которую получила во время съемок одного из интервью.

«Во время интервью на меня упал софит. Это случилось во дворе моего дома, когда я рассказывала об актере Владе Дворжецком. Я потеряла сознание даже. Сама вызывала скорую помощь, когда пришла в чувство», — пояснила Светлана Светличная.

Актриса также подчеркнула, что с тех пор мучается головокружениями и вынуждена ходить очень осторожно.

«Была здоровая, крепкая, а стала калекой», — пожаловалась Светличная.

Совсем недавно Светличная в эфире программы «Звезды сошлись» заявила, что ее родственники хотят сжить ее со света. Актриса отметила, что в июле ее чуть не убили осветительным прибором два молодых человека, которых под видом журналистов к ней привела внучка Мария. После «неудачного покушения» у себя в квартире пожилая артистка нашла семь шариков ртути. Звезда советского кино пришла к выводу, что ее хотят убить ее родственники, поэтому актриса решила оставить их без наследства в виде московской квартиры.
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Шоу-бизнес , Светлана Светличная , Московский комсомолец
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