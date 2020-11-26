Сын Зверева пожаловался на проблемы со здоровьем

Сергей Зверев-младший, сын известного стилиста и шоумена Сергея Зверева, пожаловался на проблемы со здоровьем на фоне судебных разбирательств с отцом. Об этом в четверг, 26 ноября, он сообщил Пятому каналу

Молодой человек пояснил, что у него обострилась астма.

— Я засыпаю с одышкой, просыпаюсь с одышкой. Ингаляции не помогают мне. Кипяток пью, чтоб распарилось все внутри, — поделился он.

По словам Зверева, он работает над созданием претензионного письма для судебных тяжб, помощью адвоката он пользоваться не стал. Сергей Зверев-старший, как добавил юноша, не выходит на связь, поскольку опасается, что сын и его супруга завладеют его имуществом.

Однако жена Сергея Зверева-младшего заявила, что им требуется только прописка в квартире. При этом пара не настаивает на общении с шоуменом.

Девушка добавила, что из-за состояния здоровья мужа нередко вызывает ему скорую помощь.

Известно, что с отцом молодой человек не общается — конфликт между ними произошел после свадьбы юноши, на которую он не пригласил отца, так как тот не одобрил невесту сына. Стилист уверен, что девушка хочет обогатиться за счет знаменитой фамилии, и считает ее аферисткой.