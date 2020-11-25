Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Названа причина избиения Прилучного 

Lenta.ru 32 минуты назад
Названа причина избиения Прилучного
Фото: РИА Новости
Названа причина избиения российского актера Павла Прилучного. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Артист и бизнесмен Владимир Семенов решили выяснить, кто из них сильнее. За несколько дней до драки они увиделись в калининградском ночном клубе и начали обсуждать свои достижения в боксе. После этого актер вызвал своего оппонента на поединок и предложил встретиться через несколько дней.
Ранее стало известно, что мужчины подрались на втором этаже ночного клуба «Завод», владельцем которого является Семенов. После инцидента бизнесмен сам пришел в полицию, однако отказался давать показания. В настоящее время полиция Калининграда проводит проверку по факту случившегося.
В ночь на 23 ноября появилась информация о том, что актер был избит и попал в московскую больницу имени Пирогова, у него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы. Позднее Прилучный опубликовал фотографию с разбитым лицом и рассказал, что восстанавливается после операции.
Видео дня. Яна Рудковская подала в суд за клевету на сына
Последние новости
США приготовились ввести санкции против Минобороны России США приготовились ввести санкции против Минобороны России Москвичи массово скрыли от властей результаты тестов на коронавирус Москвичи массово скрыли от властей результаты тестов на коронавирус МВД предложило изменить правила сдачи на водительские права МВД предложило изменить правила сдачи на водительские права
Комментарии 5
Шоу-бизнес , Калининград , Калининградская Область , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Последствия падения фонарного столба на машину у ТЦ «Вегас» попали на видео
00:54
Последствия падения фонарного столба на машину у ТЦ «Вегас» попали на видео
Новости Москвы Происшествия
Рейды по выявлению нарушителей масочного режима в Москве попали на видео
03:42
Рейды по выявлению нарушителей масочного режима в Москве попали на видео
Новости Москвы
Выпавший с 13 этажа ребенок повис на оконной решетке и попал на видео
01:11
Выпавший с 13 этажа ребенок повис на оконной решетке и попал на видео
В мире Происшествия
Акция солидарности белорусских врачей с задержанным коллегой попала на видео
01:21
Акция солидарности белорусских врачей с задержанным коллегой попала на видео
Происшествия
Появилось видео с гримасами Энтони Хопкинса после длительного карантина
00:07
Появилось видео с гримасами Энтони Хопкинса после длительного карантина
В мире США
Российские саперы выдвинулись в Степанакерт и попали на видео
01:17
Российские саперы выдвинулись в Степанакерт и попали на видео
В мире Войска
Приговор «изгонявшей бесов» из сына матери попал на видео
02:44
Приговор «изгонявшей бесов» из сына матери попал на видео
Происшествия
Появилось видео вставшего на дыбы КамАЗа во время ДТП в Самаре
00:25
Появилось видео вставшего на дыбы КамАЗа во время ДТП в Самаре
Происшествия
Врезавшийся в ворота офиса Меркель автомобиль попал на видео
00:22
Врезавшийся в ворота офиса Меркель автомобиль попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания смотрящего за Тюменью авторитета
01:44
Опубликовано видео задержания смотрящего за Тюменью авторитета
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение