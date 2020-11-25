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Шурыгина увеличила грудь в прямом эфире 

Алиса Селезнёва 17 минут назад
Шурыгина увеличила грудь в прямом эфире
Фото: соцсети
Скандально известная Диана Шурыгина рассказала в своем блоге в Instagram, что давно мечтала увеличить грудь, и показала операцию по установке имплантов в прямом эфире. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
Как писал «Рамблер», Диана Шурыгина снялась в передаче «Пусть говорят», где рассказала, что ее изнасиловал знакомый после того, как она перебрала спиртного. История девушки переросла в серию телепрограмм и принесла ей популярность.
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По словам Шурыгиной, она уже четыре года мечтает об увеличении размера груди.

«И вот теперь, когда я нахожусь в сознательном возрасте, и сто раз взвесила все за и против, я, наконец, окончательно решилась», — пояснила девушка.

По данным издания, прямой эфир операции по увеличению груди Дианы Шурыгиной посмотрели около 10 тысяч человек. Врач проводил манипуляции и отвечал на вопросы подписчиков, рассказывая, что именно делает, и есть ли минусы от увеличения размера груди.

«Конечно, всегда есть риски побочных эффектов, хоть и небольшие», — пояснил хирург в процессе операции.

При этом пользователи соцсети негативно отреагировали на решение Шурыгиной увеличить грудь и показать, как она это сделала. Они отметили, что блогеру делают «бидоны», упрекнули девушку в отсутствии мозгов и подчеркнули, что куда приятнее «смотреть на то, что природа дала».
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