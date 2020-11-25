В семье принца Гарри и Меган Маркл случилось горе

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что перенесла выкидыш. Об этом она написала в своей колонке для The New York Times

Маркл призналась, что это произошло после переезда в США, в июле 2020 года. Она почувствовала сильную боль после того, как поменяла подгузник своему сыну Арчи Харрисону. После этого она отправилась в больницу вместе с мужем, принцем Гарри . Оба они плакали из-за общей потери.

В момент, когда это произошло, герцогиня Сассекская опустилась на пол с сыном в руках. Чтобы успокоить себя и его, она напевала веселую колыбельную, хотя понимала, что теряет второго ребенка.

Маркл отметила, что хотя многие беременности заканчиваются выкидышами, только немногие женщины говорят об этом, так как тема табуирована в обществе. Она призвала людей делиться своей болью, так как это, по ее мнению, первый шаг с исцелению не только одного человека, но и общества в целом.

В колонке для издания Маркл подчеркнула, что 2020 год выдался непростым для всех из-за пандемии COVID-19. Она призвала людей искренне интересоваться состоянием друг друга и держаться вместе в сложные времена.