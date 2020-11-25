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Раскрыты шокирующие подробности вымогания денег у Тарзана 

Артём Кульша 23 минуты назад
Раскрыты шокирующие подробности вымогания денег у Тарзана
Фото: соцсети
Женщина без постоянного места жительства вымогала деньги у стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко. Об этом сообщает телеграм-канал «Лайф Шот».
Вчера средства массовой информации сообщили, что Глушко заявил в полицию о том, что неизвестные люди вымогают у него два миллиона рублей под предлогом несуществующего долга и в случае его невозврата угрожают разместить в интернете порочащую информацию личного характера.
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Сегодня «Лайф Шот» сообщил, что полицейские провели в одном из ресторанов в Москве «контрольную закупку» — стриптизер якобы согласился на условия вымогателя, назначил ему встречу и передал деньги, после чего тот был задержан.
Преступницей оказалась 49-летняя уроженка Краснодарского края Антонина С., у которой нет постоянного места жительства, регистрации и официальной работы. Вскоре после этого была задержана 21-летняя подельница женщины — также уроженка Краснодарского края. В отношении обеих было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство» (наказывается лишением свободы на срок до 15 лет).
Телеграм-канал «112» сообщил, что встреча Тарзана с Антониной Саввидис состоялась в ресторане «Тапчан» на улице Сергия Радонежского. В настоящее время Саввидис и ее подельница Екатерина Колисниченко находятся под подпиской о невыезде.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Глушко был изобличен в измене своей жене певице Наташе Королевой с актрисой Анастасией Шульженко. Позже он признался в этом, а певица заявила, что на самом деле супруг не изменил ей, а был подставлен.
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