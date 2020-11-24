Федосеева-Шукшина обиделась на Алибасова

Отношения Алибасова и Федосеевой-Шукшиной разладились после того, как актриса переписала на супруга свою столичную квартиру. Она поручила продюсеру передать жилье внукам после своей смерти. Однако в 2019 году Алибасов продал квартиру своему помощнику Сергею Моцарю
. После этого артистка решила высудить свою квартиру обратно. Федосеева-Шукшина заявила, что не отдавала себе отчет в тот момент, когда оформляла дарственную на Бари Алибасова. Суд в итоге постановил вернуть квартиру артистке, однако вместе с тем на нее легло бремя выплатить Сергею Моцарю около 1 миллиона рублей. Продюсер подал апелляцию на решение суда. По его словам, он «не приемлет, когда его пытаются выставлять в роли мошенника», а экс-супруга приняла решение вернуть квартиру под влиянием родственников. Теперь, пишут журналисты, артистка опасается, что «Алибасов не остановится, пока не присвоит квартиру».