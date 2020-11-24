Федосеева-Шукшина обиделась на Алибасова

Недавно, как сообщал «Рамблер», стало известно о романе 73-летнего Алибасова забеременела его молодая помощница массажистка Виктория Полторацкая. Оказалось, что девушка уже шесть недель вынашивает ребенка.

Вербицкая-Линник подчеркнула, что Федосеева-Шукшина уже подала документы на развод с продюсером, однако поведение Алибасова сочла «недостойным» и «неэтичным», поскольку брак еще не расторгнут. По словам адвоката, у ее подзащитной от громких новостей поднялось давление и, как следствие, ухудшилось самочувствие.