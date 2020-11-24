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Федосеева-Шукшина обиделась на Алибасова за роман с массажисткой

Артём Кульша
25 минут назад
У Лидии Федосеевой-Шукшиной после новостей о романе ее супруга Бари Алибасова с молодой массажисткой поднялось давление, заявила «Пятому каналу» адвокат Юлия Вербицкая-Линник. По ее словам, актриса несмотря на то, что уже подала документы на развод, переживает и обижена.
Федосеева-Шукшина обиделась на Алибасова
Фото: ТАССТАСС
Недавно, как сообщал «Рамблер», стало известно о романе 73-летнего Алибасова забеременела его молодая помощница массажистка Виктория Полторацкая. Оказалось, что девушка уже шесть недель вынашивает ребенка.
Вербицкая-Линник подчеркнула, что Федосеева-Шукшина уже подала документы на развод с продюсером, однако поведение Алибасова сочла «недостойным» и «неэтичным», поскольку брак еще не расторгнут. По словам адвоката, у ее подзащитной от громких новостей поднялось давление и, как следствие, ухудшилось самочувствие.
«Она очень переживает, ей обидно, и она полагает, что очень неправильно и очень некорректно вести себя подобным образом», - пояснила юрист.
Отношения Алибасова и Федосеевой-Шукшиной разладились после того, как актриса переписала на супруга свою столичную квартиру. Она поручила продюсеру передать жилье внукам после своей смерти. Однако в 2019 году Алибасов продал квартиру своему помощнику Сергею Моцарю. После этого артистка решила высудить свою квартиру обратно. Федосеева-Шукшина заявила, что не отдавала себе отчет в тот момент, когда оформляла дарственную на Бари Алибасова. Суд в итоге постановил вернуть квартиру артистке, однако вместе с тем на нее легло бремя выплатить Сергею Моцарю около 1 миллиона рублей. Продюсер подал апелляцию на решение суда. По его словам, он «не приемлет, когда его пытаются выставлять в роли мошенника», а экс-супруга приняла решение вернуть квартиру под влиянием родственников. Теперь, пишут журналисты, артистка опасается, что «Алибасов не остановится, пока не присвоит квартиру».
Шоу-бизнес,Сергей Моцарь,Бари Алибасов,
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