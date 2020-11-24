Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Стрелял-то Малахов»: Названо имя убийцы Талькова 

Мария Иванова 43 минуты назад
«Стрелял-то Малахов»: Названо имя убийцы Талькова
Фото: globallookpress.com
Певец Михаил Муромов заявил, что смертельный выстрел в музыканта Игоря Талькова был сделан охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. Об этом пишут «Известия».
Муромов был среди участников концерта, на котором погиб Тальков. Он подчеркнул, что уже не раз говорил «правду» о той ситуации, но ее ни разу не печатали.

«Все время говорят, что виноват был Шляфман. Но это не так. Стрелял-то Малахов, я это точно знаю. Причем Малахов не в Талькова целился. Он не видел, куда стреляет. Грохнул на выстрел, на шум», — заявил певец.

По словам Муромова, во время конфликта с охранником Азизы Тальков выстрелил из газового пистолета, а Малахов — из настоящего.

«Это нигде и никогда не пишут. Во всем обвиняют Шляфмана. А Валере что оставалось делать? Ему сказали: «Езжай в Израиль», — вот он и уехал», — заключил певец.

Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года в ленинградском дворце спорта «Юбилейный».
Как сообщал «Рамблер», по одной из версий, между ним и охранником Азизы Игорем Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступлений. Конфликт перерос в потасовку и перестрелку, из принадлежавшего Малахову пистолета был сделан смертельный выстрел. Следователи заподозрили, что выстрел сделал не охранник, а концертный директор самого Талькова Валерий Шляфман (сейчас живет в Израиле).
Осенью 2018 года расследование убийства Талькова возобновилось.
Видео дня. Барановская проиграла Аршавину суд по алиментам
Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Муромов , Валерий Шляфман , Игорь Тальков , Игорь Малахов , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
00:46
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
Стюардесса в мини-платье встала на руки при помощи чемодана и попала на видео
00:15
Стюардесса в мини-платье встала на руки при помощи чемодана и попала на видео
В мире Интернет
Появилось видео с похорон Романа Виктюка во Львове
02:26
Появилось видео с похорон Романа Виктюка во Львове
В мире Происшествия
Азербайджанские военные постреляли из «Солнцепеков» и попали на видео
00:25
Азербайджанские военные постреляли из «Солнцепеков» и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места захвата детей в заложники в Петербурге
00:44
Опубликовано видео с места захвата детей в заложники в Петербурге
Происшествия
Трагедия в Москве: вылетевший на тротуар внедорожник попал на видео
00:06
Трагедия в Москве: вылетевший на тротуар внедорожник попал на видео
Происшествия
Разгромивший подъезд дома на Сахалине россиянин попал на видео
00:40
Разгромивший подъезд дома на Сахалине россиянин попал на видео
Происшествия
Разминирование в Карабахе российскими саперами попало на видео
01:33
Разминирование в Карабахе российскими саперами попало на видео
Армия В мире
Опубликовано видео запуска китайской ракеты на Луну
01:33
Опубликовано видео запуска китайской ракеты на Луну
Наука и техника В мире
При пожаре в расселенной пятиэтажке пострадали дети
00:31
При пожаре в расселенной пятиэтажке пострадали дети
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение