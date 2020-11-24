«Стрелял-то Малахов»: Названо имя убийцы Талькова 

Муромов был среди участников концерта, на котором погиб Тальков. Он подчеркнул, что уже не раз говорил «правду» о той ситуации, но ее ни разу не печатали.

«Все время говорят, что виноват был Шляфман. Но это не так. Стрелял-то Малахов, я это точно знаю. Причем Малахов не в Талькова целился. Он не видел, куда стреляет. Грохнул на выстрел, на шум», — заявил певец.

По словам Муромова, во время конфликта с охранником Азизы Тальков выстрелил из газового пистолета, а Малахов — из настоящего.

«Это нигде и никогда не пишут. Во всем обвиняют Шляфмана. А Валере что оставалось делать? Ему сказали: «Езжай в Израиль», — вот он и уехал», — заключил певец.

Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года в ленинградском дворце спорта «Юбилейный».

Как сообщал «Рамблер», по одной из версий, между ним и охранником Азизы Игорем Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступлений. Конфликт перерос в потасовку и перестрелку, из принадлежавшего Малахову пистолета был сделан смертельный выстрел. Следователи заподозрили, что выстрел сделал не охранник, а концертный директор самого Талькова Валерий Шляфман (сейчас живет в Израиле).

Осенью 2018 года расследование убийства Талькова возобновилось.