«Стрелял-то Малахов»: Названо имя убийцы Талькова 

Певец Михаил Муромов заявил, что смертельный выстрел в музыканта Игоря Талькова был сделан охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. Об этом пишут «Известия».
Муромов был среди участников концерта, на котором погиб Тальков. Он подчеркнул, что уже не раз говорил «правду» о той ситуации, но ее ни разу не печатали.
«Все время говорят, что виноват был Шляфман. Но это не так. Стрелял-то Малахов, я это точно знаю. Причем Малахов не в Талькова целился. Он не видел, куда стреляет. Грохнул на выстрел, на шум», — заявил певец.
По словам Муромова, во время конфликта с охранником Азизы Тальков выстрелил из газового пистолета, а Малахов — из настоящего.
«Это нигде и никогда не пишут. Во всем обвиняют Шляфмана. А Валере что оставалось делать? Ему сказали: «Езжай в Израиль», — вот он и уехал», — заключил певец.
Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года в ленинградском дворце спорта «Юбилейный».
Как сообщал «Рамблер», по одной из версий, между ним и охранником Азизы Игорем Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступлений. Конфликт перерос в потасовку и перестрелку, из принадлежавшего Малахову пистолета был сделан смертельный выстрел. Следователи заподозрили, что выстрел сделал не охранник, а концертный директор самого Талькова Валерий Шляфман (сейчас живет в Израиле).
Осенью 2018 года расследование убийства Талькова возобновилось.