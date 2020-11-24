Волочкова накопила миллионный долг

Балерина Анастасия Волочкова отказалась оплачивать счета за ЖКХ и накопила долг в миллион рублей. Об этом она рассказала в эфире программы «Звезды сошлись» на «НТВ».

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По словам артистки, у нее есть «немаленькая недвижимость».

«Это дом, в котором я живу. И раньше управляющая компания насчитывала довольно серьезные суммы, примерно это составляло 60 тысяч рублей в месяц», - рассказала Волочкова.

Танцовщица отметила, что они с соседями «взбунтовались» против таких трат.

«Когда я перестала платить лишние расходы, меня поддержали соседи, и у нас поменялась управляющая компания», - пояснила она.

При этом Волочкова отказалась платить «коммуналку» и за квартиру в Санкт-Петербурге, где ежемесячно насчитывают по 20 тысяч рублей расходов за ЖКХ. Также у балерины есть еще и московская квартира.

В итоге за два года, по словам Волочковой, долг накопился более 1 млн рублей и управляющая компания обратилась в суд.

Балерина призналась, что не хочет расставаться с жилплощадью, за которую ей предлагали 130 млн рублей, а также памятными вещами, которые остались в квартире в Санкт-Петербурге.

«Если честно, я, может, сейчас несправедливые вещи скажу, но я не буду лишние деньги платить никому», - подчеркнула артистка.