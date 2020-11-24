Волочкова накопила миллионный долг

Балерина Анастасия Волочкова
отказалась оплачивать счета за ЖКХ и накопила долг в миллион рублей. Об этом она рассказала в эфире
программы «Звезды сошлись» на «НТВ».
По словам артистки, у нее есть «немаленькая недвижимость».
«Это дом, в котором я живу. И раньше управляющая компания насчитывала довольно серьезные суммы, примерно это составляло 60 тысяч рублей в месяц», - рассказала Волочкова.
Танцовщица отметила, что они с соседями «взбунтовались» против таких трат.
«Когда я перестала платить лишние расходы, меня поддержали соседи, и у нас поменялась управляющая компания», - пояснила она.
При этом Волочкова отказалась платить «коммуналку» и за квартиру в Санкт-Петербурге, где ежемесячно насчитывают по 20 тысяч рублей расходов за ЖКХ. Также у балерины есть еще и московская квартира.
В итоге за два года, по словам Волочковой, долг накопился более 1 млн рублей и управляющая компания обратилась в суд.
Балерина призналась, что не хочет расставаться с жилплощадью, за которую ей предлагали 130 млн рублей, а также памятными вещами, которые остались в квартире в Санкт-Петербурге.
«Если честно, я, может, сейчас несправедливые вещи скажу, но я не буду лишние деньги платить никому», - подчеркнула артистка.
«Рамблер» писал, что ранее Волочкова отдохнула на Мальдивах, где сфотографировалась в традиционном для себя виде – сев на шпагат. При этом для гимнастического упражнения артистка выбрала слишком маленький купальник: раздвинув ноги, танцовщица едва не обнажила интимное место.