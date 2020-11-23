Норкин напомнил жалующимся на безденежье анекдот

Телеведущий Андрей Норкин вспомнил старый анекдот, обсуждая в программе «Место встречи» жалобы российских артистов на безденежье из-за пандемии коронавируса.
«Анекдот «Я не поеду в Голливуд, потому что у меня ёлки» появился в советское время. Потому что на ёлках и зарабатывали», — напомнил телеведущий, отметив, что у артистов остается немало способов заработать.
Соведущий Норкина Иван Трушкин, в свою очередь, заявил, что артисты, выбирая профессию, должны были учитывать, что поддерживать один уровень дохода на протяжении всей жизни у них с большой долей вероятности не получится. При этом даже у пожилых артистов есть возможности дополнительных заработков, тогда как большинство россиян могут рассчитывать только на пенсии.
Ранее, как сообщал «Рамблер», артисты начали массово жаловаться на отсутствие работы и денег в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Певец Валерий Меладзе призвал коллег отказаться от съемок в новогодних огоньках, чтобы привлечь внимание властей к отрасли, где, по его словам, уже 8 месяцев десятки тысяч людей сидят без работы. Юмористка Елена Воробей призвала власти позаботиться об артистах, продюсер Иосиф Пригожин выступил за введение налоговых каникул для предпринимателей, в том числе владельцев частных киноконцертных залов.