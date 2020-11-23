Как писал «Рамблер», минувшей ночью стало известно, что 21 ноября неизвестные люди избили Прилучного в Калининграде, где он проводил выходные. На следующий день актер самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу 1 имени Пирогова в Москве из-за сильной головной боли. Врачи диагностировали у него ссадины на голове, ушиб головы с частичным кровоизлиянием и перелом костей лицевого скелета и госпитализировали в многопрофильное отделение. Прилучный заявил медикам, что упал и ударился головой, а вызванным ими полицейским сказал, что на него напали.