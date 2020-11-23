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Госпитализированному Прилучному сделают операцию

Вероника Полынина
20 минут назад
Актеру Павлу Прилучному, госпитализированному накануне с травмой головы, предстоит операция.
Как сообщает телеграм-канал Mash, врачи московской больницы 1 имени Пирогова назначили Прилучному операцию на скуле, она пройдет завтра. Ранее актеру диагностировали смещение скуловой кости и вывих нижней челюсти.
Как писал «Рамблер», минувшей ночью стало известно, что 21 ноября неизвестные люди избили Прилучного в Калининграде, где он проводил выходные. На следующий день актер самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу 1 имени Пирогова в Москве из-за сильной головной боли. Врачи диагностировали у него ссадины на голове, ушиб головы с частичным кровоизлиянием и перелом костей лицевого скелета и госпитализировали в многопрофильное отделение. Прилучный заявил медикам, что упал и ударился головой, а вызванным ими полицейским сказал, что на него напали.
Агент актера Екатерина Сычева подтвердила РБК госпитализацию своего клиента и рассказала, что в настоящее время врачи оценивают его состояние как стабильное.
Шоу-бизнес,Видео,Екатерина Сычева,РБК,
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