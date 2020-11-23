Шнуров обматерил Стаса Михайлова за лицемерие

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в матерном стихотворении высмеял музыканта Стаса Михайлова , пообещавшего оказать своим музыкантам финансовую поддержку, однако, по словам выступавшего с ним гитариста, так этого и не сделавшего. Произведение артист опубликовал в Instagram

Шнуров сравнил своего коллегу со шмелем, намекнув, что тот увлекается пластическими операциями.

В улыбке расплылось хайло, Под кожей ботокс шевеля. Наш Стасик, свет МихайловПохож на странного шмеля.

Музыкант уличил Михайлова в лицемерии, напомнив о его обещании помочь артистам, с которыми он выступал.

Жужжал о том, что щедрый он. Лоснясь и излучая благость, Что денег дал всем миллион, Он за добро, а не за гадость. Такой он милый, впредь и вплоть, Готов он помогать людЯм. И вас хранит пускай господь, По жизни милостью ведя.

Шнуров посоветовал своим подписчикам принять во внимание, что обещаниям Михайлова не стоит доверять.

Так много сделал добрых дел, А ты, народ, мотай на ус. С кем не бывает, ******** [соврал], Не вышел из него Иисус