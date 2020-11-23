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Шнуров обматерил обещавшего помочь музыкантам Стаса Михайлова за лицемерие 

Lenta.ru 37 минут назад
Шнуров обматерил Стаса Михайлова за лицемерие
Фото: РИА Новости
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в матерном стихотворении высмеял музыканта Стаса Михайлова, пообещавшего оказать своим музыкантам финансовую поддержку, однако, по словам выступавшего с ним гитариста, так этого и не сделавшего. Произведение артист опубликовал в Instagram.
Шнуров сравнил своего коллегу со шмелем, намекнув, что тот увлекается пластическими операциями.
В улыбке расплылось хайло, Под кожей ботокс шевеля. Наш Стасик, свет МихайловПохож на странного шмеля.
Музыкант уличил Михайлова в лицемерии, напомнив о его обещании помочь артистам, с которыми он выступал.
Жужжал о том, что щедрый он. Лоснясь и излучая благость, Что денег дал всем миллион, Он за добро, а не за гадость. Такой он милый, впредь и вплоть, Готов он помогать людЯм. И вас хранит пускай господь, По жизни милостью ведя.
Шнуров посоветовал своим подписчикам принять во внимание, что обещаниям Михайлова не стоит доверять.
Так много сделал добрых дел, А ты, народ, мотай на ус. С кем не бывает, ******** [соврал], Не вышел из него Иисус.
Матерным стихотворением Шнуров прокомментировал слова бывшего гитариста Михайлова Вячеслава Кузнецова, который пожаловался на то, что Михайлов с начала пандемии не помогал артистам финансово, при этом утверждая журналистам обратное. Интервью с Кузнецовым опубликовало «Федеральное агентство новостей».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Иисус Христос , Стас Михайлов , Вячеслав Кузнецов , Сергей Шнуров , РИА ФАН
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