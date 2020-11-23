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«Я это точно знаю»: очевидец назвал имя стрелявшего в Игоря Талькова 

penzainform.ru 58 минут назад
Очевидец раскрыл имя стрелявшего в Талькова
Фото: Public domain
Без мало тридцать лет прошло со дня убийства Игоря Талькова в ленинградском Дворце спорта "Юбилейный". До сих пор в этом деле нет ясности. И певец Михаил Муромов, который был очевидцем трагедии, решил сказать правду.
Долгое время в убийстве Игоря Талькова подозревали то охранника, директора и гражданского мужа певицы Азизы Игоря Малахова, то продюсера и коммерческого директора Талькова Валерия Шляфмана. Пришло время поставить точку в спорах и обвинениях.

"Стрелял-то Малахов, я это точно знаю, — божится Михаил Муромов. — Причем Малахов не в Талькова целился. Он не видел, куда стреляет. Грохнул на выстрел, на шум. Заканчивался концерт. Стали разбираться, кому последним выступать. Выяснение, кто за кем выходит, закончилось дракой. В пылу Тальков выстрелил из газового пистолета, а Малахов — из настоящего. Это нигде и никогда не пишут. Во всем обвиняют Шляфмана. А Валере что оставалось делать? Ему сказали: "Езжай в Израиль", — вот он и уехал".

Напомним, 56-летний Шляфман после этой трагедии взял фамилию жены и стал Высоцким. В Израиле он открыл продуктовый магазин в городе Рамат-Ган. По его словам, покупатели что приходили часто только для того, чтобы увидеть "убийцу Талькова". В 2016 году он дал интервью, в котором рассказал о подробностях убийства Талькова, продолжая настаивать на виновности Игоря Малахова.
Что же касается самого Малахова, то он ушел из жизни от цирроза печени в июле 2016-го. Перед смертью он некоторое время был послушником Псково-Печерского монастыря, но потом ушел в язычество, ударился мистику.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Муромов , Игорь Тальков , Игорь Малахов , Израиль
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