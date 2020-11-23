Волочкова накопила долг за ЖКУ на миллион

Балерине Анастасии Волочковой выставили счет за услуги ЖКХ в объеме более одного миллиона рублей. В эфире телеканала НТВ звезда объяснила, что игнорирует «коммуналку» сознательно.

Речь идет о долге за услуги ЖКХ для дома Волочковой в Подмосковье, где живет балерина. По ее словам, она исправно платит по счетам за свет, воду. Но счета за обслуживание территории поселка, где расположен дом, намеренно игнорирует, потому что не понимает, на что идут деньги.

— Раньше я платила по 60 тысяч в месяц. Сейчас не плачу. Мы с соседями взбунтовались, — заявила Волочкова.

По ее словам, управляющая компания не предоставляет ей отчет, на что идут ее деньги. Звезда русского балета уверяет, ей хватает оплаты за свет, воду и тепло.

— Остальное мне, честно, уже неважно, — добавила знаменитость.

Сулеймана Керимова. Волочкова не согласна отдавать свои средства тем, кто, по ее мнению, пытается «урвать не по закону». Ведущая программы «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева посоветовала балерине закрыть ее долги, продав квартиру в Санкт-Петербурге. Ее Волочкова получила от члена Совета Федерации

Но балерина не желает расставаться с питерской недвижимостью. Она объясняет это так: «Я там не живу, но там живет моя душа». Сдавать квартиру балерина тоже отказывается, так как переживает за ее сохранность.