Мэрия Москвы судится с Наташей Королевой

Помещение на Мосфильмовской улице, где по бумагам находится "музыкальный театр" Королевой, требуют признать самостроем.

Сейчас по этому адресу работает салон красоты, которым ранее управляла сама Королева. Сейчас она сдает помещение.

Департамент городского имущества хочет вернуть городу помещение Королёвой и подземный этаж здания. Утверждается, что зданием владеет компания "Донстрой", у которой не было документов на дополнительную постройку. Сама артистка сообщения об иске пока не комментировала.