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Популярная блогерша рассказала детям о смерти их отца и поделилась эмоциями 

Lenta.ru 41 минуту назад
Популярная блогерша рассказала детям о смерти их отца
Фото: Instagram
Популярная украинская блогерша Софья Стужук рассказала малолетнему сыну о смерти отца спустя месяц после потери бывшего мужа. Своими эмоциями женщина поделилась в Instagram, сообщает РЕН ТВ.
По словам Стужук, ей было тяжело объяснить ребенку, который отмечал пятый день рождения, почему его папа не придет на праздник.

«Пока все дети просят на день рождения подарки, мой сын попросил себе на день рождения папу», — рассказала мать троих детей.

По словам блогерши, ее дочь тоже иногда спрашивает, где находится отец: девочка предлагает маме поискать его. Стужук на это отвечает, что папа «улетел на облачко» и наблюдает за детьми с неба.
Бывший муж Софьи Дмитрий Стужук, который тоже был популярным блогером, умер от осложнений после коронавируса в середине октября 2020 года, ему было 35 лет. Мужчина почувствовал себя плохо в Турции, а по возвращении в Киев сдал тест на COVID-19 — он оказался положительным.
Вскоре после смерти Дмитрия его жену подвергли травле за будничные кадры и посты. Подписчики осудили блогершу за то, что вскоре после этого поста вдова продолжила публиковать «счастливые» фотографии и видео, а также отмечать Хеллоуин.
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Шоу-бизнес , РЕН ТВ
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