Жена Реввы отметилась с Лободой в Эмиратах

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Жена Александра Реввы Анжелика и певица Светлана Лобода запечатлелись на отдыхе в Арабских Эмиратах. Женщины выбрали платья-комбинации контрастных цветов, жена артиста — белое, певица — чёрное.

Подружки поспешили отметить встречу в кафе, где и сфотографировались на память. В кадре видно, как лица женщин сияют от радости.

Плохие девчонки наконец-то встретились… или хорошие… от погоды зависит. Моя Lo, — подписала снимок Ревва.

Ревва не стал исключением. Его семья наслаждается отдыхом на пляже, катанием на яхте. Жена артиста то и дело восхищает подписчиков новыми дорогими нарядами.