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Жена Реввы отметилась с Лободой на отдыхе в Эмиратах 

News.ru 5 часов назад
Жена Реввы отметилась с Лободой в Эмиратах
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Жена Александра Реввы Анжелика и певица Светлана Лобода запечатлелись на отдыхе в Арабских Эмиратах. Женщины выбрали платья-комбинации контрастных цветов, жена артиста — белое, певица — чёрное.
Подружки поспешили отметить встречу в кафе, где и сфотографировались на память. В кадре видно, как лица женщин сияют от радости.

Плохие девчонки наконец-то встретились… или хорошие… от погоды зависит. Моя Lo, — подписала снимок Ревва.

Ревва с женой и двумя дочерьми в этом году отдыхает в Дубае, который стал местом паломничества всех звёзд отечественного шоу-бизнеса. Сюда приехала Ксеня Собчак с мужем и сыном, здесь побывали Стас Михайлов, Филипп Киркоров с детьми, Иосиф Пригожин и Валерия.
Ревва не стал исключением. Его семья наслаждается отдыхом на пляже, катанием на яхте. Жена артиста то и дело восхищает подписчиков новыми дорогими нарядами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский комик, актёр и телеведущий Александр Ревва сейчас активно работает над третьей частью фильма «Бабушка лёгкого поведения», где играет главную роль. Артист решил продемонстрировать поклонникам, как ему удаётся перевоплотиться в пожилую женщину.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Стас Михайлов , Светлана Лобода , Александр Ревва , Иосиф Пригожин
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