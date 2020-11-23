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Жигунов заявил, что ни он, ни его бывшая возлюбленная Анастасия Заворотнюк не снимались в программе Андрея Малахова для телевидения. Артист заверил, что его юристы рассматривают вариант подать иск на тех, кто его оклеветал.

Также актер отметил, что не виделся в последнее время со звездой сериала «Моя прекрасная няня».

«Это смешно, это просто смешно», — сказал Жигунов.

Анна Завортнюк, дочь популярной актрисы, в Instagram Stories также опровергла слухи о скором появлении ее матери на ТВ-шоу. Она напомнила о неизменной позиции семьи артистки не давать никаких комментариев СМИ.