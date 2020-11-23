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Жигунов опроверг появление Заворотнюк на телевидении 

Lenta.ru 32 минуты назад
Советский и российский актер, продюсер Сергей Жигунов опроверг слухи о появлении актрисы Анастасии Заворотнюк на ТВ-шоу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Жигунов заявил, что ни он, ни его бывшая возлюбленная Анастасия Заворотнюк не снимались в программе Андрея Малахова для телевидения. Артист заверил, что его юристы рассматривают вариант подать иск на тех, кто его оклеветал.
Малахов снял Заворотнюк в «Прямом эфире»
Также актер отметил, что не виделся в последнее время со звездой сериала «Моя прекрасная няня».

«Это смешно, это просто смешно», — сказал Жигунов.

Анна Завортнюк, дочь популярной актрисы, в Instagram Stories также опровергла слухи о скором появлении ее матери на ТВ-шоу. Она напомнила о неизменной позиции семьи артистки не давать никаких комментариев СМИ.
13 ноября появилась информация, что Анастасия Заворотнюк собирается дать большое интервью Андрею Малахову для его передачи «Прямой эфир». По словам источника, она сделает это, как только ей позволит состояние здоровья.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк , Андрей Малахов
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