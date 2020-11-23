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"Не верьте газетенкам": дочь Заворотнюк сделала заявление

Павел Тиунов
1 час назад
Анна Заворотнюк на своей странице Instagram прокомментировала слух о том, что ее мать актриса Анастасия Заворотнюк приняла участие в съемках программы Андрея Малахова «Прямой эфир».
"Не верьте газетенкам": дочь Заворотнюк сделала заявление
Фото: ТАССТАСС
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ связались с сотрудницей киностудии имени Горького, где снимают популярное ток-шоу. По ее словам, слухи о том, что Заворотнюк должна приехать в гости к Андрею Малахову ходят давно. Она подчеркнула, что ночью 16 октября сотрудникам киностудии настрого запретили выходить из гримерок и администраторских комнат, а также попросили их выключить мобильные телефоны. Руководство тогда заявило, что на студию приедет актриса, которую «никто не должен видеть». Коллектив решил, что речь шла именно о Заворотнюк.
Информация о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня», которая предположительно страдает серьезным онкологическим заболеванием, может появиться на телеэкранах, взбудоражила пользователей соцсетей. Один из них решил поинтересоваться у дочери актрисы Анны, действительно ли артистка снялась в программе Малахова.
«Нет конечно, не верьте всем этим газетенкам. Мы так же придерживаемся позиции «без комментариев», – написала Анна Заворотнюк (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).
Слух об эфире скандального ток-шоу также развеял продюсер Сергей Жигунов, который якобы снялся в выпуске вместе с Заворотнюк. Он выразил намерение засудить журналистов, которые намеренно, по его словам, распространяют лживую информацию.
Шоу-бизнес,Анна Заворотнюк,Сергей Жигунов,Анастасия Заворотнюк,Андрей Малахов,
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