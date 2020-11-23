"Не верьте газетенкам": дочь Заворотнюк сделала заявление

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ связались с сотрудницей киностудии имени Горького, где снимают популярное ток-шоу. По ее словам, слухи о том, что Заворотнюк должна приехать в гости к Андрею Малахову ходят давно. Она подчеркнула, что ночью 16 октября сотрудникам киностудии настрого запретили выходить из гримерок и администраторских комнат, а также попросили их выключить мобильные телефоны. Руководство тогда заявило, что на студию приедет актриса, которую «никто не должен видеть». Коллектив решил, что речь шла именно о Заворотнюк.