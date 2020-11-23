Появились подробности об «избитом» Прилучном 

Осведомленный собеседник рассказал изданию, что Прилучный был избит сильно, получил ушибы и ссадины головы и перелом костей лицевого скелета, был госпитализирован в платную травматологическую клинику и проведет там две недели.

Телеграм-канал Hue сообщил, что актер был доставлен в больницу вчера в середине дня. Пятый канал сообщил, что он получил травмы еще 21 ноября в Калининграде, а по возвращении оттуда в Москву самостоятельно, будучи трезвым, обратился за медицинской помощью.

Телеграм-канал «База» сообщил, что Прилучный находится в больнице №1 имени Пирогова. «Комсомольская правда» сообщила, что он заявил вызванным врачами полицейским, что на него напали. В настоящее время правоохранительные органы расследуют произошедшее.

Popcake сообщил, что актер находится в реанимации, получил сильный ушиб головы с частичным кровоизлиянием, не опасным для здоровья, в Калининграде шумно отмечал выходные, скорую помощь вызвал из-за сильной головной боли, а медикам заявил, что упал и ударился головой.

«Лайф» сообщил, что Прилучный госпитализирован в многопрофильное отделение больницы.