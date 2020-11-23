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Появились подробности об «избитом» Прилучном 

Артём Кульша 1 час назад
Появились подробности об «избитом» Прилучном
Фото: РИА Новости
Актер Павел Прилучный был избит. Об этом сообщает «360».
Осведомленный собеседник рассказал изданию, что Прилучный был избит сильно, получил ушибы и ссадины головы и перелом костей лицевого скелета, был госпитализирован в платную травматологическую клинику и проведет там две недели.
Телеграм-канал Hue сообщил, что актер был доставлен в больницу вчера в середине дня. Пятый канал сообщил, что он получил травмы еще 21 ноября в Калининграде, а по возвращении оттуда в Москву самостоятельно, будучи трезвым, обратился за медицинской помощью.
Прилучный госпитализирован в московскую клинику
Телеграм-канал «База» сообщил, что Прилучный находится в больнице №1 имени Пирогова. «Комсомольская правда» сообщила, что он заявил вызванным врачами полицейским, что на него напали. В настоящее время правоохранительные органы расследуют произошедшее.
Popcake сообщил, что актер находится в реанимации, получил сильный ушиб головы с частичным кровоизлиянием, не опасным для здоровья, в Калининграде шумно отмечал выходные, скорую помощь вызвал из-за сильной головной боли, а медикам заявил, что упал и ударился головой.
«Лайф» сообщил, что Прилучный госпитализирован в многопрофильное отделение больницы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», неизвестные люди по неизвестной причине напали на 29-летнего актера Марка Коваля на остановке общественного транспорта на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге и нанесли ему закрытую черепно-мозговую травму.
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Шоу-бизнес , Павел Прилучный , Марк Коваль , МВД , Комсомольская правда
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