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Решается судьба арбатской квартиры Джигарханяна 

Ирина Лебедева 41 минуту назад
Решается судьба арбатской квартиры Джигарханяна
Фото: ТАСС
Армен Джигарханян в свое время получил от московских властей квартиру в Староконюшенном переулке Арбата.
Позднее он приватизировал ее в равных долях со своей второй супругой Татьяной Власовой.
Когда актер развелся с ней ради Цымбалюк-Романовской, он на имя Виталины, которая тогда еще не была его женой, приобрел трехкомнатную квартиру на Молодогвардейской улице.
Денег на ремонт и обстановку не хватило, и Армен Борисович продал единственное принадлежавшее ему жилье — половину арбатской квартиры. Ее приобрел бизнесмен Юрий Растегин.
Об этом написала «Комсомольская Правда».
Брак с молодой женой распался очень быстро, жилплощадь на Молодогвардейской была оформлена на Виталину, идти Джигарханяну было некуда, кроме как в квартиру на Староконюшенный переулок.
К счастью, Растегин предоставил ему возможность жить там на правах бессрочной и безвозмездной аренды.
После смерти Джигарханяна Растегин планирует сделать в квартире музей его памяти. Об этом у него с мэтром театра и кино была еще прижизненная договоренность.

«В этом проекте коммерческая составляющая отсутствует, как реализовать идею, я представляю. Но четкой концепции формата музея и порядка его посещения пока нет. Скорее всего, там будут проходить культурные мероприятия, творческие встречи для небольшой аудитории или студийные записи», — рассказал Юрий журналистам.

Но для окончательного решение нужно найти компромисс для всех сособственников квартиры.
Данная жилплощадь, как считает бизнесмен, вряд ли заинтересует Степана Джигарханяна, который давно живет в Америке. А мнение Татьяны Власовой ему пока еще неизвестно.
Как ранее писал «Рамблер», приемный сын Армена Джигарханяна Степан не успел прилететь в Россию на похороны отца. Проститься с Арменом Борисовичем ему довелось чуть позже.
В инстаграме Степан выложил снимки, сделанные во время посещения Ваганьковского кладбища.
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Шоу-бизнес , Степан Джигарханян , Татьяна Власова , Армен Джигарханян , Правительство Москвы , Комсомольская правда
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