Решается судьба арбатской квартиры Джигарханяна 

Позднее он приватизировал ее в равных долях со своей второй супругой Татьяной Власовой

Когда актер развелся с ней ради Цымбалюк-Романовской, он на имя Виталины, которая тогда еще не была его женой, приобрел трехкомнатную квартиру на Молодогвардейской улице.

Денег на ремонт и обстановку не хватило, и Армен Борисович продал единственное принадлежавшее ему жилье — половину арбатской квартиры. Ее приобрел бизнесмен Юрий Растегин.

Брак с молодой женой распался очень быстро, жилплощадь на Молодогвардейской была оформлена на Виталину, идти Джигарханяну было некуда, кроме как в квартиру на Староконюшенный переулок.

К счастью, Растегин предоставил ему возможность жить там на правах бессрочной и безвозмездной аренды.

После смерти Джигарханяна Растегин планирует сделать в квартире музей его памяти. Об этом у него с мэтром театра и кино была еще прижизненная договоренность.

«В этом проекте коммерческая составляющая отсутствует, как реализовать идею, я представляю. Но четкой концепции формата музея и порядка его посещения пока нет. Скорее всего, там будут проходить культурные мероприятия, творческие встречи для небольшой аудитории или студийные записи», — рассказал Юрий журналистам.

Но для окончательного решение нужно найти компромисс для всех сособственников квартиры.

Данная жилплощадь, как считает бизнесмен, вряд ли заинтересует Степана Джигарханяна , который давно живет в Америке. А мнение Татьяны Власовой ему пока еще неизвестно.

Как ранее писал «Рамблер», приемный сын Армена Джигарханяна Степан не успел прилететь в Россию на похороны отца. Проститься с Арменом Борисовичем ему довелось чуть позже.

В инстаграме Степан выложил снимки, сделанные во время посещения Ваганьковского кладбища.